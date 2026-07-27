Lietuviškų šilauogių kainos įtiks ne visiems

Visai neseniai prasidėjo lietuviškų šilauogių derlius. Tiesa, pasak prekybininkų, kainos šiek tiek kandžiojasi – kilogramas kainuoja nuo 7 iki 9 eurų.
Kai kurie prekybininkai kainų mažinti nesiruošia, nes tuomet prekiauti uogomis nebeapsimokėtų. Pirkėjų taip pat nėra daug – mažiau perkama ne tik šilauogių, bet ir kitų uogų.
„Matote, nėra žmonių, turgus tuščias“, – kalbėjo pardavėja.
„Taip, galima sakyti, labai daug veža iš Lenkijos. Tiesiog veža, todėl lietuviškų niekas ir neperka“, – aiškino pardavėjas.
„Stalas brangiai kainuoja, viskas brangiai kainuoja, maišai – viskas. Kaip čia kainą mažinti?“ – svarstė kita pardavėja.
Tiek lietuviškų, tiek lenkiškų uogų kainos panašios. Vis dėlto prekybininkai pastebi, kad pernai šilauogių buvo galima nusipirkti perpus pigiau – jos kainavo apie 4–4,5 euro už kilogramą.
„Lenkiškos jau buvo ir po dešimt eurų, dabar irgi atpigo“, – pasakojo pardavėja.
Kainos greičiausiai aukštesnės, nes uogų nėra daug. Augintojai sako, kad žiemą Lietuvą kaustę šalčiai ir pavasarį užėjusios šalnos stipriai pakenkė krūmams.
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„Šiemet netgi didieji ūkiai socialinėje erdvėje dalijasi, kad pas kai kuriuos nėra nė vienos uogos. Jie net nepardavinėja, pasilieka tik sau valgyti“, – pasakojo „EriBeri“ ūkio įkūrėjas Erikas Jacukevičius.
Vis dėlto paties ūkininko E. Jacukevičiaus derlius stipriai nenukentėjo.
Teigiama, kad šilauogėms pavojingiausi yra žiemos šalčiai ir pavasarinės šalnos. Jeigu pavasarį augalas skleidžia žiedelius, vadinasi, žiema jam nepakenkė. Tačiau pavasarį žiedus reikia apsaugoti nuo šalnų, kad jie nenuvystų.
Dėl to E. Jacukevičius ėmėsi papildomų priemonių. Viena jų – visą naktį veikiantys purkštukai.
„Žiedas per šalną apšąla, susidaro ledukas, o šalna jo nepramuša, paprastai kalbant. Žiedo viduje išlieka nulinė arba teigiama temperatūra, todėl jis tiesiog išgyvena“, – aiškino ūkininkas.
Kita priemonė – 300 eurų kainuojantis kamanių avilys. Dėl jo derlius turėtų būti net 20 procentų didesnis, mat pavasarį kamanės padeda geriau apdulkinti žiedus.
„Šiemet pirmą kartą naudojome kamanių avilį, kurį atsisiuntėme iš Belgijos. Tai toks atradimas. Labai sunku pasakyti, ar jis padėjo, tačiau tikime, kad esamas derlius yra geresnis. Pagal visą technologiją kamanės žiedus apdulkina gerokai geriau nei bitės, todėl uogos būna didesnės, saldesnės ir skanesnės. Jos pasiekia ir tuos žiedus, kurių nepasiekia bitės“, – pasakojo E. Jacukevičius.
Šilauoges rankomis renkantis E. Jacukevičius sako jas parduodantis po 8 eurus už kilogramą ir kainos mažinti nežadantis, nes siekia išlaikyti kokybę.
Pardavimais ūkininkas taip pat nesiskundžia. Klientai iš jo perka ne po kilogramą, o net po 10 ar 12 kilogramų.
„Perka, labai perka, ir mes tiesiog nespėjame skinti, nes oro sąlygos šią vasarą labai dviprasmiškos. Kai lyja, negalime skinti šlapių uogų, nes jos praranda kokybę. Uogos turi džiūti porą valandų, o kol džiūsta, neretai vėl pradeda lyti. Todėl skinti sunku ir dažniausiai turime daugiau užsakymų, nei spėjame priskinti“, – teigė E. Jacukevičius.
Kitiems ūkininkams E. Jacukevičius rekomenduoja įsigyti specialią techniką, kad būtų galima bent kiek apsaugoti šilauogių derlių nuo nenuspėjamų lietuviškų orų.
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