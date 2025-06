Lietuvoje nelegali tabako rinka vėl auga – į valstybės biudžetą nesurinkta beveik 100 mln. eurų

Tyrėjams išanalizavus 38 Europos valstybių rinką paaiškėjo, kad 2024 metais valstybių biudžetai prarado 19,4 mlrd. eurų potencialių pajamų, iš jų Europos Sąjungos šalys 14,9 mlrd. eurų. Ekspertų teigimu, pastaroji suma prilygsta 2021–2027 metų ES saugumo ir gynybos biudžetui.

Pernai Europoje iš viso suvartota 52,2 mlrd., Europos Sąjungoje – 38,9 mlrd. vienetų nelegalių rūkalų, pastarojoje 10,8 proc. daugiau palyginti su 2023 metais.

Lietuvoje situacija blogėja

Prasčiausios tendencijos fiksuojamos Prancūzijoje, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, kur nelegalių rūkalų rinka, atitinkamai, siekė 38 proc., 32 proc. ir 26 procentų. Toliau seka Lietuva ir Suomija, kur per metus nelegali tabako rinka ūgtelėjo beveik iki 20 procentų.

Partnerio nuotr.

Tyrimą atlikusio pasaulinio profesinių paslaugų bendrovių tinklo KPMG išvadose pažymima, kad prastėjančias tendencijas lemia ir griežtėjanti draudimų bei apmokestinimo politika, skatinanti nusikalstamumo ir kontrabandos augimą.

Ypač smarkiai į šešėlį per metus įklimpo Nyderlandai, kur dėl mokestinės aplinkos pokyčių nelegalių tabako gaminių vartojimas padidėjo daugiau negu 10 proc. punktų – labiausiai iš visų 38 tirtų Europos šalių. Skaičiuojama, kad nelegalūs gaminiai sudaro 17,9 proc. visų Nyderlanduose surūkomų cigarečių dalį.

Palyginti, Lietuvoje pernai suvartota 0,51 mlrd. nelegalių cigarečių – tai sudarė 19,5 proc. visos rinkos. Skaičiuojama, kad nelegalių gaminių vartojimas Lietuvoje per metus padidėjo 2,2 proc. punkto, Latvijoje – 4,5 p. p., Lenkijoje – 0,7 p. p., o Estijoje – sumažėjo 4,2 p. p. Iš viso nelegalių cigarečių dalis Latvijoje siekia 18 proc., Estijoje – 7 proc., Lenkijoje – 4 procentus.

Latvijoje pogrindinės gamybos mastai nustebino tyrėjus

Interviu su teisėsaugos institucijų atstovais atskleidė kitą Europoje stiprėjančią tendenciją – pogrindinę nelegalių cigarečių gamybą. KPMG duomenimis, Europoje per teisėsaugos reidus 2024 metais buvo aptikta 472,6 mlrd. cigarečių, pagamintų nelegaliuose fabrikuose.

Didžiausias vidutinis per operaciją aptiktų nelegalių cigarečių kiekis buvo fiksuojamas Latvijoje – 114,1 mln. vienetų. Antra pagal šį rodiklį buvo Prancūzija – vidutiniškai 47,8 mln. suklastotų cigarečių, rastų per reidą. Iš viso per tyrimą buvo įvertinta informacija apie 95 pareigūnų operacijas.

Partnerio nuotr.

Pažymėtina, kad pernai jų surengta mažiau negu užpernai, tačiau aptikta kone dvigubai daugiau cigarečių negu 2023 metais, kai iš nelegalių gamintojų konfiskuota beveik 240 mlrd. cigarečių. Tyrimo duomenimis, tabako gaminių klastotės sudaro apie 42 proc. visų Europoje suvartojamų nelegalių cigarečių.

Nusikaltėlių dėmesį patraukė kaitinamojo tabako kontrabanda

Tuo metu Lietuva išlieka cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos taikiniu. Skaičiuojama, kad pernai iš Baltarusijos Lietuvą pasiekė 0,44 mlrd. vienetų nelegalių rūkalų. Didžioji dalis. šių gaminių iš Lietuvos skverbėsi toliau į Europą – daugiausia Lenkiją, Airiją, Norvegiją, Švediją, Nyderlandus.

Anot ekspertų, nelegalių cigarečių tranzito kryptys rodo, kad šioje srityje veikia gerai organizuotos tarptautinės nusikaltėlių grupuotės, kurios sparčiai lobsta, o gautus pinigus panaudoja kitiems nusikaltimams organizuoti.

Tačiau kasmet skelbiamame tyrime pirmąkart fiksuota, kad vis didesnio nusikaltėlių dėmesio sulaukia ne tik cigaretės, bet ir kaitinamojo tabako gaminiai. O Lietuva atsidūrė tarp 10 Europos šalių, kur ši tendencija fiksuojama ryškiausiai.

Teisėsaugos pareigūnų teigimu, šioje srityje pirmiausia dominuoja virtualūs nelegalios prekybos kanalai, apimantys socialinius tinklus ir kitas platformas, apsunkinančias teisėsaugos pastangas pažaboti nusikalstamą veiklą.

Nors alternatyvių, mažiau žalingų tabako gaminių nelegalus srautas (0,4 mlrd.) kol kas nesudaro žymios dalies visų ES suvartojamų šios rūšies gaminių, tačiau augant paklausai kaitinamojo tabako gaminiai gali vis dažniau atsidurti nelegalių prekeivių ir kontrabandininkų rankose.

Partnerio nuotr.

Nelegalių rūkalų srautas daužo pastangas mažinti rūkymo paplitimą

Christos Harpantidis, PMI vyresnysis viceprezidentas, atsakingas už išorės reikalus, pastebėjo, kad neteisėta prekyba tabako gaminiais kelia grėsmę Europos ekonomikai, visuomenės sveikatai, saugumui ir socialiniam stabilumui.

„O šiandien matome, kad didesniais mokesčiais ir aukštesnėmis kainomis išsiskiriančios rinkos, pavyzdžiui, Prancūzija ir Nyderlandai, tiesiog skęsta suklastotų, neteisėtai importuotų prekių sraute“, – sakė Ch. Harpantidis. Pasak jo, nepamatuoti politiniai sprendimai neigiamai veikia mokesčių surinkimą, darbo vietų kūrimą ir sąžiningą verslą, kuris yra Europos ekonomikų variklis.

„Politikos formuotojai turi pamatyti ir suprasti klaidas, kurios padaromos reguliuojant bedūmių gaminių rinką ir skatina nelegalių cigarečių antplūdį. Esminės klaidos – rinką iškreipiantis apmokestinimas ir ekstremalios kontrolės priemonės, pavyzdžiui, draudimai. Taip pat – nepakankamas teisėsaugos institucijų įsitraukimas ir per menki ištekliai, skirti užkardyti nusikalstamas veikas kiekviename nelegalių produktų vertės kūrimo grandinės etape”, – dėstė jis.

Metinę studiją nelegalių cigarečių rinkai 2024 m. įvertinti KPMG atliko kompanijos „Philip Morris International“ užsakymu. Ekspertai analizavo padėtį 38-ių Europos šalių rinkose. Daugiau apie tyrimą ir situaciją kiekvienoje šalyje galima rasti čia (anglų k.).