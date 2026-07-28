Lietuvos bankas: šis reikalavimas leis papildomai sukaupti apie 60 mln. eurų kapitalo

Tokį sprendimą priėmė Lietuvos banko (LB) valdyba, antradienį pranešė centrinis bankas.
Anot LB, šis reikalavimas leis papildomai sukaupti apie 60 mln. eurų kapitalo. Tai sudaro mažiau kaip 6 proc. pernai sektoriaus uždirbto pelno, todėl reikšmingo poveikio paskolų prieinamumui ar jų kainai nenumatoma.
Vertinimai rodo, kad, padidinus kapitalo reikalavimą 0,25 punkto, vidutinė skolinimosi kaina galėtų padidėti iki 0,04 proc. punkto, o metinis kredito augimas galėtų sumažėti iki 0,4 proc. punkto, teigia LB.
„Kapitalo rezervai kaupiami ne tada, kai problemos jau prasideda, o tada, kai ekonomika auga. Toks prevencinis sprendimas padeda užtikrinti, kad, jei ateityje ekonomika patirtų reikšmingų sukrėtimų, bankai galėtų ir toliau finansuoti gyventojus bei verslą, o sukauptas rezervas padėtų sušvelninti galimų sukrėtimų poveikį“, – pranešime teigė LB valdybos narys Marius Skuodis.
Kapitalo rezervai kaupiami ne tada, kai problemos jau prasideda, o tada, kai ekonomika auga.
LB ekonomistų vertinimu, palanki makroekonominė aplinka, arti potencialaus lygio esantis ekonomikos augimas ir didelis bankų pelningumas sudaro sąlygas kaupti papildomus kapitalo rezervus, kartu didinant bankų atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams.
LB vertinimu, bendras ciklinės rizikos lygis, pagal kurį nustatoma AKR norma, iš nuosaikaus pereina į vidutinį. Namų ūkių sektoriuje ciklinės rizikos lygis ir toliau vertinamas kaip aukštas dėl išliekančio būsto kainų pervertinimo ir itin aktyvaus skolinimosi būstui įsigyti bei vartojimui, o įmonių sektoriuje – tebėra nuosaikus.
Tačiau, jei dabartinės kreditavimo tendencijos išliks, iki kitų metų pradžios ir įmonių sektoriuje taip pat gali pradėti formuotis disbalansai, dėl kurių ciklinės rizikos lygis padidėtų iki vidutinio, pabrėžia LB.
Kreditavimo tempai Lietuvoje šių metų pradžioje tebebuvo vieni sparčiausių ES, o verslo ir gyventojų įsiskolinimo lygis, nors ir tebėra nedidelis, per pastaruosius metus taip pat buvo vienas iš sparčiausiai augusių ES.
Estijoje AKR norma siekia 1,5 proc., Švedijoje – 2 proc., Norvegijoje, Danijoje – 2,5 proc.
Lietuvos bankas AKR normą peržiūri kas ketvirtį.
Iki šiol nuo 2023 metų spalio Lietuvoje taikyta 1 proc. anticiklinio kapitalo rezervo norma.
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