Lietuvos banko kritika verslui: už tai klientai neturėtų mokėti

Pasak LB valdybos nario Evaldo Ruzgio, tokie atvejai fiksuojami apsiperkant internetu, mokant už parkavimą programėlėse, kavinėse per QR kodus ar už įvairias viešąsias paslaugas.
„Vartotojas ateina nusipirkti prekės ar paslaugos ir neturėtų papildomai mokėti už prekybininko pasirinktą atsiskaitymo būdą“, – pranešime cituojamas E. Ruzgys.
Centrinis bankas pabrėžia, kad mokėjimo kortelių priėmimo išlaidos negali būti perkeliamos pirkėjui kaip papildomas mokestis už atsiskaitymą kortele.
Tuo metu internetinėse parduotuvėse ir programėlėse naudojamai mokėjimo inicijavimo paslaugai toks mokestis teisės aktais nėra draudžiamas. Tiesa, apie jį vartotojas turi būti informuotas iš anksto ir jam turi būti sudaryta galimybė pasirinkti kitą, papildomai nekainuojantį atsiskaitymo būdą.
LB vertinimu, prekybininkai mokėjimų priėmimo sąnaudas turėtų įtraukti į savo veiklos kaštus ir į jas atsižvelgti nustatydami prekių ar paslaugų kainas.
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