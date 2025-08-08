 Lietuvos eksportas šiemet traukėsi

Lietuvos eksportas šiemet traukėsi

2025-08-08 10:15
BNS inf.

Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuva eksportavo prekių už 18,323 mlrd. eurų – 0,1 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, o importavo – už 21,478 mlrd. eurų – 6,2 proc. daugiau, skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Lietuvos eksportas šiemet traukėsi
Lietuvos eksportas šiemet traukėsi / S. Lisausko / BNS nuotr.

Lietuviškos kilmės prekių eksportas per 6 mėnesius siekė 12,627 mlrd. eurų – 3,3 proc. daugiau, o prekybos deficitas – 3,155 mlrd. eurų, arba 67,5 proc. daugiau nei prieš metus.

Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo kritęs mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų (5,7 proc.), transporto priemonių (10,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (7,1 proc.) eksportas.

Tuo metu importo padidėjimą lėmė augęs elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (21,6 proc.), transporto priemonių (13,5 proc.), gamtinių kalcio fosfatų (4,4 k.) importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas šiemet padidėjo 1 proc., importas – 7,6 proc.

Per pusmetį daugiausia eksportuota į Latviją (12,3 proc.), Lenkiją (10,3 proc.), Vokietiją (9 proc.), lietuviškos kilmės prekių – į Lenkiją (9,9 proc.), Vokietiją (9,6 proc.), Nyderlandus (7,6 proc.), Latviją (7,4 proc.), JAV (7,1 proc.).

Daugiausia prekių Lietuva šiemet importavo iš Lenkijos (13,8 proc.), Vokietijos (12,8 proc.), Latvijos (8,1 proc.).

Per mėnesį – birželį palyginti su geguže – šalies eksportas sumažėjo 1,6 proc., importas – 7,6 proc., o lietuviškos kilmės prekių – 5,8 proc. (be mineralinių produktų – 8,9 proc.), per metus – palyginti su 2024 metų birželiu – augo atitinkamai 3,2 proc., 0,7 proc. ir 1,7 proc. (4,6 proc.). 

Šiame straipsnyje:
eksportas
Lietuvos eksportas
importas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų