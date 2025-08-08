Lietuvos eksportas šiemet traukėsi

Lietuviškos kilmės prekių eksportas per 6 mėnesius siekė 12,627 mlrd. eurų – 3,3 proc. daugiau, o prekybos deficitas – 3,155 mlrd. eurų, arba 67,5 proc. daugiau nei prieš metus.
Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo kritęs mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų (5,7 proc.), transporto priemonių (10,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (7,1 proc.) eksportas.
Tuo metu importo padidėjimą lėmė augęs elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (21,6 proc.), transporto priemonių (13,5 proc.), gamtinių kalcio fosfatų (4,4 k.) importas.
Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas šiemet padidėjo 1 proc., importas – 7,6 proc.
Per pusmetį daugiausia eksportuota į Latviją (12,3 proc.), Lenkiją (10,3 proc.), Vokietiją (9 proc.), lietuviškos kilmės prekių – į Lenkiją (9,9 proc.), Vokietiją (9,6 proc.), Nyderlandus (7,6 proc.), Latviją (7,4 proc.), JAV (7,1 proc.).
Daugiausia prekių Lietuva šiemet importavo iš Lenkijos (13,8 proc.), Vokietijos (12,8 proc.), Latvijos (8,1 proc.).
Per mėnesį – birželį palyginti su geguže – šalies eksportas sumažėjo 1,6 proc., importas – 7,6 proc., o lietuviškos kilmės prekių – 5,8 proc. (be mineralinių produktų – 8,9 proc.), per metus – palyginti su 2024 metų birželiu – augo atitinkamai 3,2 proc., 0,7 proc. ir 1,7 proc. (4,6 proc.).
