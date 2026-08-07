Lietuvos prekių eksportas augo 5,5 proc. ir siekė 19,47 mlrd. eurų

Bendras eksportas be mineralinių produktų didėjo 1,8 proc., vien lietuviškos kilmės – sumažėjo 1,2 procento.
Tuo metu importas augo 6 proc. iki 23 mlrd. eurų (be mineralinių produktų – 2,4 proc.). Prekybos deficitas siekė 3,53 mlrd. eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Eksporto padidėjimui įtakos turėjo išaugęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (27,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių bei jų dalių (9,5 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (23,8 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (7,5 proc.) importas.
Vien birželį prekių eksportuota už 3,55 mlrd. eurų – 13,9 proc. daugiau nei gegužę (be mineralinių produktų – 14,4 proc.) ir 18,5 proc. daugiau nei prieš metus (11,9 proc.). Importas birželį siekė 4,26 mlrd. eurų – atitinkamai 7,3 proc. (11,7 proc.) ir 25,4 proc. (13,5 proc.) daugiau.
Mėnesio prekybos deficitas siekė 713,1 mln. eurų.
Lietuviškos kilmės prekių eksportas birželį siekė 2,36 mlrd. eurų – per mėnesį išaugo 10,1 proc., per metus – 16,9 proc., o be mineralinių produktų – atitinkamai 13 proc. ir 7,1 procento.
Sausį–birželį daugiausia eksportuota į Latviją (13,2 proc.), Lenkiją (12,3 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,8 proc.), Vokietijos (12,6 proc.), Latvijos (8,4 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (12,8 proc.), Vokietiją (9,5 proc.), Latviją (8,2 proc.), Nyderlandus (8,1 proc.).
Daugiausia eksportuota mineralinių produktų (17,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,5 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,1 proc.).
Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (21,7 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (10,3 proc.), baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (9,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,7 proc.).
Daugiausia importuota mineralinių produktų (20,6 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (17,7 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,9 proc.).
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