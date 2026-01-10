„Linava“: mūsų nuomonė šiek tiek keičiasi

Po konsultacijų su teisininkais dalį vežėjų vienijanti asociacija „Linava“ svarsto atsisakyti idėjos nuostolių atlyginimo iš Vyriausybės reikalauti teisminiu keliu, sako organizacijos prezidentas Erlandas Mikėnas. Anot jo, vietoje to pasitelkus advokatus būtų galima pradėti tiesioginį dialogą su Vyriausybe.
„Išklausius septynias advokatų kontoras – mūsų nuomonė šiek tiek keičiasi. Manau, kad dabar galutinis tikslas nebūtinai yra ieškiniai. Galvojame, kad sveikas protas turi nugalėti ir su Vyriausybe kažkaip atrasime bendrą sprendimą, kaip išeiti iš situacijos“, – Eltai sakė E. Mikėnas.
Anksčiau šią savaitę jis teigė, kad, pasienyje su Baltarusija toliau stringant vilkikams, grupinį ieškinį Vyriausybei teikti buvo pasiruošusios daugiau nei 100 transporto bendrovių.
Tiesa, E. Mikėno teigimu, dabar asociacija yra linkusi ieškoti sprendimų kartu su Vyriausybe.
Galvojame, kad sveikas protas turi nugalėti.
„Mūsų tikslas yra paskatinti Vyriausybę pradėti darbą vežėjų atžvilgiu, nes iki šiol vyksta tik kamuolio mėtymas iš vienos pusės į kitą ir kaltinimai. Vietoje to, norisi konstruktyvaus darbo ir sprendimų ieškojimo, ko pasekoje mes galėtume palaikyti Vyriausybę“, – teigė „Linavos“ prezidentas.
Tiesa, E. Mikėnas ir toliau atmetė politikų siūlymus teikti ieškinius Baltarusijai, kurios institucijos šiuo metu ir neleidžia vežėjų vilkikams grįžti į Lietuvą. Anot jo, krizė prasidėjo dėl politinių sprendimų, todėl Lietuvos valdžia pirmiausia turi imtis iniciatyvos situaciją taisyti.
„Baltarusijai ieškinių neteiksime. Mes bendraujame su Baltarusijos tam tikromis institucijomis asociacijų lygiu ir puikiai suprantame, kokia ten valstybė, kokia teisinė betvarkė ten. Atrodo, kad galimybių mums ten bylinėtis paprasčiausiai nėra“, – tikino vežėjų atstovas.
„Visa tai, ką dabar turime, įvyko dėl politinių sprendimų, tad pirmiausia valstybė turėtų imtis veiksmų, kad situaciją ištaisyti“, – pakartojo E. Mikėnas.
Apie tai, kad ieškinys turėtų būti adresuojamas Baltarusijai, anksčiau šią savaitę teigė premjerė Inga Ruginienė.
Kelia pavojų Lietuvos interesams?
Pasak E. Mikėno, Vyriausybės bendravimas su vežėjais ne tiesiogiai, o viešais pareiškimais per žiniasklaidą kelia pavojų Lietuvos interesams.
„Dialogas vyksta per žiniasklaidą, o ne tiesiogiai susėdus prie stalo – tai visiškas absurdas, nes Baltarusijos režimas viską mato, viską girdi ir tai atsisuka prieš mus visus. Manau, kad tai ne tik absurdas, bet ir pavojinga Lietuvos Respublikai. Vietoj to, mes galėtume bendrauti tiesiogiai, neatskleidžiant visko viešai“, – Eltai sakė E. Mikėnas.
Kaip teigė „Linavos“ vadovas, vežėjai šiuo metu nėra tiesiogiai informuojami apie tai, ką Vyriausybė daro, kad padėtų bendrovėms susigrąžinti savo transporto priemones, todėl jiems atrodo, kad jokių veiksmų nėra imamasi.
„Dabar nežinome, kas vyksta ir kokiu keliu einama, tad atrodo, kad niekas nedirba ir vežėjai yra pamiršti“, – teigė jis.
ELTA primena, kad krizė pasienyje kilo po to, kai Baltarusija kelis mėnesius atakavo Lietuvos oro erdvę kontrabandiniais oro balionais, dėl to Vyriausybės sprendimu pernai spalio pabaigoje uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Po tokio Lietuvos sprendimo, Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to Baltarusijos teritorijoje užstrigo vežėjų bendrovių krovininės transporto priemones – jas turėjo pastatyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Dėl situacijos pasienyje „Linava“ prie Seimo rengė protestą, kuriame ragino Vyriausybę greičiau imtis realių veiksmų ir sugrąžinti vilkikus. Ministrų kabinetui buvo pateikta ir peticija su vežėjų reikalavimais, tačiau, jų teigimu, Vyriausybė į tai niekaip nesureagavo.
