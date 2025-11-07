„Linavos“ viceprezidentas – apie Baltarusijos pažadą

„Vakar buvo gautas raštas apie 19 val. iš Baltarusijos pusės, kad jie pasiruošę atidaryti tą punktą ir mes visi šiandien laukiam, kad tas punktas bus atidarytas, kalbu apie Benekonis“, – LRT radijui penktadienį sakė O. Tarasovas.
Anot jo, paskutiniais duomenimis, per Medininkų punktą pastarąją parą pravažiavo 218 vilkikų – beveik 2,5 karto daugiau, nei įprastai praleidžiama per šį postą.
„Benekonyse-Šalčininkuose, kaip buvo taip ir liko, šiek tiek virš 400 vilkikų“, – sakė O. Tarasovas.
Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vadovas Dmitrijus Bialas sako, kad oficialaus atsakymo iš Baltarusijos institucijų ministerija kol kas nėra gavusi.
„Vakar dienos duomenimis, pasikreipta į atsakingas institucijas, bet oficialaus atsakymo Susisiekimo ministerija nėra mačiusi“, – LRT radijui teigė D. Bialas.
Jis taip pat teigė, kad Baltarusijos tarnybos Lietuvos transportui ir piliečiams leidžia grįžti tik per tuos punktus, per kuriuos buvo išvažiuota iš Lietuvos.
„Žaidimo taisyklės mums nežinant pasikeitė, Baltarusijos tarnybos leidžia grįžti Lietuvos transportui ir piliečiams tik per tuos punktus, per kuriuos buvo įvažiuota iš Lietuvos, tai irgi sudarė tam tikras problemas, bet iš principo esam pasiruošę ir gavę oficialų teigiamą atsakymą mes nedelsiant imsimės priemonių, kad būtų galimybės saugiai grįžti į Lietuvą“, – sakė ministerijos atstovas.
Labai daug puspriekabių, vilkikų strigo kituose pasieniuose su Baltarusija.
„Linavos“ viceprezidento teigimu, bendra eilė, vertinant visus pasienio punktus su Baltarusija, nėra žymiau sumažėjusi.
„Labai daug puspriekabių, vilkikų strigo kituose pasieniuose su Baltarusija, prie Bresto, prie Latvijos, ir pervažiuoti į Lietuvos-Baltarusijos sieną neleidžiama kol kas“, – sakė O. Tarasovas.
Anot jo, vien pastarąją savaitę transporto priemonių stovėjimas Baltarusijoje vežėjams kainavo apie 5 mln. eurų.
BNS rašė, kad vežėjų transporto priemonės Baltarusijoje įstrigo po Vyriausybės sprendimo mėnesiui laikinai uždaryti Lietuvos sieną su Baltarusija, taikant tam tikras išimtis Medininkų pasienio punkte.
