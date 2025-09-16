Litgrid: Baltijos šalys ir Lenkija elektros tinklų apsaugos projektams prašo finansavimo iš EK

Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigia, kad Baltijos jūros regiono saugumo situacija išlieka įtempta, todėl būtina stiprinti kritinę energetikos infrastruktūrą.
„Remdami ir teikdami paramą Ukrainai, perimame iš jų kritinės infrastruktūros apsaugos pamokas. Siekiame, kad Baltijos jūros regionas taptų pavyzdiniu modeliu, kaip stiprinti kritinės infrastruktūros saugumą ir atsparumą visoje Europoje“, – pranešime teigia Ž. Vaičiūnas.
Skelbiama, kad iš bendros 382 mln. eurų vertės programos Lietuvoje suplanuota projektų už 82 mln. eurų.
„Planuojame investicijas elektros sistemos saugumui, patikimumui ir energijos tiekimo stabilumui užtikrinti. Apsaugos priemonių panaudojimas platus – nuo apsauginių barjerų, dronų neutralizavimo iki priemonių, skirtų operatyviai atnaujinti pažeistos infrastruktūros veikimą“, – pranešime cituojamas „Litgrid“ vadovas Rokas Masiulis.
„Litgrid“ atsparumo programą sudaro 13 projektų, 7 iš jų įgyvendinimui siekiama dalinio finansavimo iš Europos Sąjungos lėšų.
ELTA primena, kad šių metų vasario 9 d. Baltijos šalys sinchronizavosi su kontinentinės Europos elektros tinklais, prieš tai 65 metus veikusios bendroje elektros sistemoje su Rusija ir Baltarusija, vadinamajame BRELL žiede.
Baltijos šalys ir Rusija buvo pasirašiusios memorandumus, pagal kuriuos šie elektros laidai po sinchronizacijos nukirpti.
Šiuo metu Baltijos šalys savarankiškai valdo savo elektros sistemos dažnį ir įtampą. Elektros iš Rusijos Lietuva nebeperka nuo 2022 m., o iš Baltarusijos – nuo 2020-ųjų.
BRELL sutartį Lietuva nutraukė vasario 7 d., penktadienio vakarą, 23 val. 59 min.
Prie kitų Europos valstybių Baltijos šalys prisijungė per „LitPol Link“ sinchroninę sausumos jungtį tarp Lietuvos ir Lenkijos.
Naujausi komentarai