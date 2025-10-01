„Litgrid“ didins elektros prekybos su Lenkija pralaidumą

Įmonė parengė Lietuvos ir Lenkijos elektros pralaidumų didinimo koncepciją, kurią įgyvendinus išaugs elektros prekybos galimybės.
„Litgrid“ Sistemos valdymo departamento vadovas Donatas Matelionis sako, jog Baltijos šalims vasarį prisijungus prie kontinentinės Europos tinklų, Lietuvos ir Lenkijos jungtis „LitPol Link“ pirmiausia naudojama sistemos stabilumui ir patikimumui užtikrinti.
„Šiuo metu turimos stabilumą užtikrinančios priemonės užtikrina ribotą prekybinių pajėgumų apimtį. Sėkmingai ir be trikdžių jau daugiau nei pusmetį veikdami kartu su Europos partneriais matome galimybes padidinti elektros prekybai naudojamus pajėgumus“, – pranešime sakė D. Matelionis.
Pasak jo, didesni prekybos pralaidumai visų pirma susiję su galimybe Lietuvoje teikti dažnio stabilumą užtikrinsiančias papildomas paslaugas, kurias galės siūlyti prie tinklo prijungti elektros kaupikliai. Be to, reikės ir aktyvesnio atsinaujinančių išteklių elektros gamintojų įsitraukimo.
Pagal koncepciją 2026 metais elektros eksporto per „LitPol Link“ jungtį pralaidumai siektų iki 365 megavatų (MW), o importo – iki 200 MW, o 2027 metais – atitinkamai 500 ir 353 MW.
Nuo vasario jos pralaidumai vidutiniškai siekia atitinkamai apie 170 ir 150 MW, o iki tol – 350 ir 492 MW.
„Litgrid“ kartu su Lenkijos operatore PSE šiuo metu įgyvendina sausumos jungties „Harmony Link“ projektą. Pagal susitarimą antra jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos bus įjungta 2030 metais – tuomet prekybos apimtys tarp šalių sieks iki 1200 MW importo ir eksporto kryptimis.
