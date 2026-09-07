Lukas Savickas: tikslas, kad „Harmony Link“ pradėtų veikti iki 2031-ųjų

„Fiksuojamas tikslas – 2030-ųjų gruodžio 31-oji. Viskas, kas galėtų būti anksčiau, būtų didelis pasiekimas. Lūkestis yra būtent gruodžio 31 diena, laikantis visų sutartų terminų iki šiol“, – BNS pirmadienį sakė energetikos ministras.
Kaip rašė BNS, I. Ruginienės vadovaujama vyriausybinė energetikos komisija šiemet sausį nutarė siekti susitarimo su Lenkija, kad „Harmony Link“ būtų nutiesta ne 2030 metais, kaip numatyta dabar, o iki 2029-ųjų.
Pasak L. Savicko, tikėtis ankstesnio statybos užbaigimo sunku, nes projektas sudėtingas bei itin didelės apimties.
„Matome tikrai komplikuotus didelės apimties darbus, kurie reikalauja Lenkijos pusėje atlikti viešuosius pirkimus, pačius didžiausius, kokius tik jiems yra tekę kada nors vykdyti. Energetikos srityje operatoriui (Lenkijos perdavimo sistemos operatorei PSE – BNS) tai yra pats didžiausias pirkimas savo apimtimi, kokį jiems yra tekę vykdyti“, – kalbėjo ministras.
Jis su Lenkijos energetikos ministru Miloszu Motyka (Milošu Motyka) pirmadienį Varšuvoje susitarė, kad šalys rugsėjo 30 dieną pasirašys vadinamąjį sujungimo taško susitarimą, kuris nustatys galutinį „Harmony Link“ įgyvendinimo ir testavimo grafiką.
„Litgrid“ ir atitinkamai Lenkijos operatorė turi pasirašyti galutinį įsipareigojantį susitarimą dėl datos, ne vėliau iki kurios pradės veikti „Harmony Link“, – sakė L. Savickas. – Svarbiausia buvo užsitikrinti, kad tokio didelio masto projektas toliau vyktų pagal biudžetą ir pagal laikotarpį, kuris yra suplanuotas.“
Pasak ministro, projekto pabaigos data nesikeičia, tačiau iki 2030-ųjų vidurio pavyko paankstinti testavimo darbų grafiką.
„Harmony Link“ yra strateginės reikšmės elektros jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos projektas, kuris stiprins Baltijos šalių ir kontinentinės Europos elektros sistemų integraciją bei elektros perdavimo sistemos patikimumą.
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