Maria Luis Albuquerque: į sankcijų Rusijai paketą įtrauktos tam tikros priemonės ir Baltarusijai

2025-11-07 17:24
Marta Kraujelytė (ELTA)

Lietuvoje viešinti eurokomisarė Maria Luis Albuquerque tikina, kad, Europos Sąjungai (ES) spalio pabaigoje patvirtinus 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, į kurį įtrauktos priemonės ir Baltarusijai, jau pradėta tartis dėl naujų apribojimų.

„Mes ką tik patvirtinome 19-ąjį sankcijų paketą ir pradedame dirbti prie kito. Kol kas per anksti kalbėti apie turinį ir kada bus momentas, kai jį pateiksime diskusijai ir pritarimui. Tačiau galiu patikinti, jog mes jau dirbame prie to“, – penktadienį po susitikimo su finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu sakė eurokomisarė, paklausta, ko galima tikėtis iš naujo sankcijų Baltarusijai paketo.

Anot jos, taip pat bus toliau siekiama užkirsti kelią galimybėms išvengti skiriamų sankcijų.

„Tuo pačiu metu mes tęsime darbus kovodami prieš aplinkkelius. Juk žinote, kad net kai sankcijoms pritarta, yra trečiosios valstybės, kurios padeda jas apeiti aplink. Tai dalis mūsų tęsiamo darbo“, – sakė ji.

„(Tęsiame darbus bandydami – ELTA) rasti kelius, bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kad to būtų išvengta, ir stebėti šį procesą, nes daugelis šį pažeidimą remiančių asmenų bus įtraukti į būsimus sankcijų paketus“, – tęsė M. L. Albuquerque.

ES spalio 23 d. priėmė plataus masto 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, į kurį įtrauktos tam tikros priemonės ir Baltarusijai, atsižvelgiant į šios šalies bendrininkavimą Rusijos kare prieš Ukrainą.

