Mažėja įnašas pirmojo būsto pirkėjams: ar bus lengviau gauti paskolas?

– Pirmiausia pradėkime nuo to 5 proc. įnašo sumažėjimo – nuo 15 iki 10 proc. – pirmojo būsto pirkėjams. Kiek vis dėlto tai yra reikšmingas sumažėjimas ir kiek galima sakyti, kad dėl to žmonės galės priartėti prie savo svajonės turėti nuosavus namus?
– Na, 5 proc. gali atrodyti ir daug, ir mažai. Aš manau, kad tie žmonės, kurie ruošiasi pirkti pirmąjį savo būstą, jau dabar taupo. Tikrai dalis jų jau yra sutaupę 10 proc. pradinio įnašo sumą, bet dar nėra sutaupę 15 proc. Tie, kurie yra šioje situacijoje, galės iš karto eiti į banką ir prašyti paskolos savo norimam būstui. Tai tam tikras palengvinimas žmonėms. Tačiau čia norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad bankai nori skolinti daugiau arba gali skolinti daugiau, atsižvelgiant į atsakingojo skolinimo taisykles. Tai nereiškia, kad visi žmonės turėtų skolintis daugiau, nes didesnis skolinimasis reiškia ir didesnius įsipareigojimus, ir didesnes palūkanas ateityje.
– Kiek dabar, jūsų nuomone, žmonių gali neįsivertinti savo galimybių, susigundę tuo mažesniu pradiniu įnašu?
– Aš manau, kad pradinis įnašas turi kelis tikslus. Iš vienos pusės, mes į jį galime žiūrėti kaip į kliūtį. Tikrai jauniems žmonėms, kiek dabar su jais kalbu, nėra lengva sutaupyti 10 ar 15 proc. pradiniam būsto įnašui, nes būsto kainos yra pakilusios didžiuosiuose miestuose, o taupyti reikia tikrai ilgą laiką. Dabar tas laikotarpis kažkiek sutrumpės, tačiau vis tiek taupyti reikės. Manau, kad tas pradinis įnašas iš dalies įrodo, ar žmogus yra pasiruošęs paimti paskolą, nes ir 10 proc. sutaupyti reikia turėti tam tikrą finansinę drausmę – reikia atsidėti, ne viską išleisti ir kurį laiką taupyti. Aš nematyčiau didelės problemos dabartinėje situacijoje, kad didelė dalis žmonių tiesiog neįsivertins savo galimybių. Gal tik norėčiau paskatinti žmones pagalvoti, ar nėra kitų alternatyvų, ar jie tikrai negali sutaupyti didesnio įnašo. Galų gale galima įnešti ir 20 proc. ar net 25 proc., jeigu yra tokia galimybė, ir paskaičiuoti, kiek tai realiai kainuos palūkanų ateityje. Nes bet kuriuo atveju didesnis skolinimasis šiandien reiškia, kad mes greičiau įsigyjame būstą, bet sumokame daugiau palūkanų per visą paskolos laikotarpį.Ir ta suma iš tiesų gali būti nemaža.
– Lietuvos bankas akcentuoja, kad galimybė skolinti su 10 proc. pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Kaip tai reikėtų suprasti? Kodėl šiuo atveju šis sprendimas neapima visų?
– Esmė yra tokia, kad vis tiek bankas, kuris yra komercinis darinys, įvertins rizikas. Čia tiesiog yra atrišamos rankos bankams ir leidžiama jiems taikyti mažesnį pradinį įnašą negu 15 proc., bet tai nereiškia, kad bankai jį ir taikys. Jie vis tiek įvertins kitus dalykus – žmogaus pajamas, numatomos įmokos ir pajamų santykį bei kitus bankams svarbius kriterijus. Vėlgi, žiūrint iš bankų perspektyvos, kai pradinis įnašas mažėja, jų rizika didėja. Jie skolina prisiimdami didesnę riziką, nes nekilnojamojo turto vertę dengia mažesnė nuosavų lėšų dalis. Todėl jiems svarbu tą riziką tinkamai įvertinti. Tai gali reikšti, kad galbūt bankų maržos galėtų kilti, bet, aišku, Lietuvoje turime tam tikrą konkurenciją, todėl tikiuosi, kad bankų maržos nekils.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
– Prakalbus apie įnašo sumažinimą, pasigirdo kalbų, kad dabar bankai lengva ranka dalins paskolas. Ką jūs apie tai manote? Ar iš tikrųjų paskolų galėtų padaugėti ir ar jas bus lengviau gauti?
– Aš vis dar atsimenu 2008–2009 m. krizę. Manau, kad tada bankai gavo labai svarbią pamoką – lengva ranka dalijant paskolas galima nukentėti. Tuo labiau, kad dabar nekilnojamojo turto kainos yra reikšmingai pakilusios, o ar jos kils ateityje, niekas nežino. Todėl vien remiantis nekilnojamojo turto kainomis paskolų dalyti turbūt nebūtų labai protinga. Aišku, bankai turi savo rizikos modelius, bet šiais laikais rizikos tikrai yra vertinamos. Kad paskolas dalins lengva ranka, nemanau.
– Argumentuodamas įnašo mažinimą nuo 15 iki 10 proc., Centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori išsaugoti savo namus. Ar sutiktumėte su tokiu požiūriu?
– Iš dalies sutikčiau. Netgi pasižiūrėjau statistiką. Pirmojo būsto blogų paskolų Lietuvoje iš tiesų yra labai mažai – mažiau negu 1 proc. Tai reiškia, kad žmonės į paskolą, susijusią su jų pirmuoju būstu, kuriame jie gyvena, tikrai žiūri atsakingai ir stengiasi ją grąžinti pirmiausia. Jeigu sumažėja pajamos ar padidėja išlaidos, matyt, visais kitais būdais stengiamasi suvaldyti finansinę situaciją, bet paskolą grąžinti.
– Jūsų nuomone, ką artimiausiu metu galime pamatyti rinkoje? Kaip šitas įnašo sumažinimas gali vienaip ar kitaip pakeisti rinką?
–Bendrai paėmus, turint omenyje, kad paskolos bus šiek tiek prieinamesnės, jos bus prieinamesnės ir tiems, kurie būstą perka ne pirmą kartą, ir investuotojams. Sakyčiau, kad rinka turėtų dar labiau suaktyvėti. Galbūt labai didelio suaktyvėjimo nebus, nes ir dabar ji yra aktyvi, bet jeigu rinka dar labiau suaktyvėtų, tuomet ir kainoms kilti būtų tam tikrų prielaidų. O kaip bus iš tikrųjų, pamatysime.
(be temos)