Mažmeninė prekyba ir pramonė šiemet augo

Vien liepą ji siekė 2,048 mlrd. eurų – 0,8 proc. daugiau nei birželį ir 6 proc. daugiau nei pernai liepą, išankstinius duomenis skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta per 7 mėnesius augo 4 proc. iki 1,1 mlrd. eurų. Vien liepą ji siekė 182 mln. eurų – 1,3 proc. mažiau nei birželį, bet 3,4 proc. daugiau nei prieš metus.
Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta sausį–liepą išaugo 2,5 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių – 12,4 proc., automobilių degalų mažmeninės prekyba – 1,7 proc. Vien liepą, palyginti su birželiu, jų apyvarta atitinkamai sumažėjo 0,2 proc., 0,4 proc. ir padidėjo 5,7 proc.
Per 7 mėnesius, palyginti su tuo pačiu metu pernai, labiausiai augo nespecializuotų parduotuvių apyvarta – 24,7 proc., užsakomasis pardavimas paštu arba internetu – 20 proc., o sumažėjo specializuotų parduotuvių apyvarta – 2,7 procento.
Duomenys pateikiami pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
Fiksuotas ir pramonės augimas
Pramonės produkcijos vertė šiemet sausio–liepos mėnesiais siekė 22,6 mlrd. eurų (to meto kainomis) ir buvo 5,1 proc. didesnė nei pernai tuo pat laiku.
Vien liepą jos vertė siekė 3,2 mlrd. eurų ir per mėnesį sumažėjo 2,4 proc., o per metus – padidėjo 6,4 proc., ketvirtadienį pranešė Valstybės duomenų agentūra.
Per mėnesį sumažėjo kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba – 12,3 proc., chemikalų ir chemijos produktų – 12,2 proc., variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba – 10,4 proc.
Tuo metu padidėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų – 17,2 proc., gėrimų – 6,1 proc., kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba – 4,4 proc.
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