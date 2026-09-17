 Ministerija ir „RSI Europe“ pasirašys stambaus projekto sutartį dėl iki 50 mln. eurų investicijos

Ministerija ir „RSI Europe“ pasirašys stambaus projekto sutartį dėl iki 50 mln. eurų investicijos

2026-09-17 06:50
BNS inf.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Lietuvos dronų gamintoja „RSI Europe“ ketvirtadienį pasirašys stambaus investicinio projekto sutartį – įmonė planuoja investuoti iki 50 mln. eurų į gamyklą Panevėžio rajone, kur kurs ir gamins gynybos sistemas.

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<span>Ministerija ir „RSI Europe“ pasirašys stambaus projekto sutartį dėl iki 50 mln. eurų investicijos</span>
Ministerija ir „RSI Europe“ pasirašys stambaus projekto sutartį dėl iki 50 mln. eurų investicijos / Asociatyvi T. Biliūno/BNS nuotr.

„RSI Europe“ vadovas Tomas Milašauskas trečiadienį BNS teigė, kad sutartis leis įmonei be konkurso nuomotis valstybinį žemės sklypą. Anot jo, naujoje gamykloje bus kuriamos gynybos sistemos, susijusios su dabar įmonės kuriamais dronais.

Gamykloje numatoma įdarbinti apie 50 darbuotojų, daugiausia – aukštos kvalifikacijos.

T. Milašauskas kovą teigė, kad jau 12 NATO valstybių kariuomenės turi „RSI Europe“ dronų sistemas „Špokas“ (tarptautinei rinkai žinomi su prekių ženklu „Shpak“) arba nuotolines sprogdinimo sistemas, o apie 80 proc. pagaminamų dronų keliauja į Ukrainą.

„RSI Europe“ dabar veikia Vilniuje, gamyklos pajėgumai čia siekia apie 120 tūkst. dronų sistemų per metus.

Įmonėje šiuo metu dirba 162 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.

Šiame straipsnyje:
RSI Europe
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
gamykla
Panevėžio rajonas
gynybos sistemos

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