Ministerija ir „RSI Europe“ pasirašys stambaus projekto sutartį dėl iki 50 mln. eurų investicijos

„RSI Europe“ vadovas Tomas Milašauskas trečiadienį BNS teigė, kad sutartis leis įmonei be konkurso nuomotis valstybinį žemės sklypą. Anot jo, naujoje gamykloje bus kuriamos gynybos sistemos, susijusios su dabar įmonės kuriamais dronais.
Gamykloje numatoma įdarbinti apie 50 darbuotojų, daugiausia – aukštos kvalifikacijos.
T. Milašauskas kovą teigė, kad jau 12 NATO valstybių kariuomenės turi „RSI Europe“ dronų sistemas „Špokas“ (tarptautinei rinkai žinomi su prekių ženklu „Shpak“) arba nuotolines sprogdinimo sistemas, o apie 80 proc. pagaminamų dronų keliauja į Ukrainą.
„RSI Europe“ dabar veikia Vilniuje, gamyklos pajėgumai čia siekia apie 120 tūkst. dronų sistemų per metus.
Įmonėje šiuo metu dirba 162 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.
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