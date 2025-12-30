Ministerija parengė preliminarų 2026 metų kvietimų finansinei paramai planą.
Anot pranešimo, pasenusių šilumos katilų keitimui gyventojams numatyta skirti 22,4 mln. eurų, o kvietimai paramai bus skelbiami kiekvieno ketvirčio pradžioje.
Antrąjį ketvirtį gyventojų saulės elektrinėms planuojama skirti 13 mln. eurų, nutolusioms saulės elektrinėms – 3 mln. eurų. Trečiąjį ketvirtį planuojamas kvietimas įsirengti tokias elektrines kartu su kaupikliais už 4 mln. eurų, o vien kaupikliams – irgi 4 mln. eurų.
Pasak pranešimo, pirmąjį ketvirtį numatoma 14 mln. eurų paskirstyti savivaldybių šilumos katilų keitimui, gatvių apšvietimo infrastruktūrai atnaujinti – 10 mln. eurų.
Be to, valstybės pastatų atnaujinimui bus skirta 153 mln. eurų, energijos vartojimo efektyvumui įmonėse didinti – 5 mln. eurų, at transporto taršos mažinimui plečiant biometano gamybą – 16 mln. eurų.
