Ministerija skyrė 3,3 mln. eurų šioms kompensacijoms: ragina teikti prašymus

Anot jos, paramos dydis diferencijuojamas pagal augalų grupes ir patirtos žalos mastą.
Jei bendras visiems pareiškėjams apskaičiuotas paramos dydis viršys nuostoliams kompensuoti skirtą sumą, kuri iš viso sudaro 3,3 mln. eurų, apskaičiuota parama kiekvienam pareiškėjui bus mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.
Iki lapkričio 21 d. ūkininkai prašymus turi pateikti savivaldybėms, į kurias buvo kreipęsi dėl žalos nustatymo.
„Jeigu sodai ir uogynai yra kelių savivaldybių teritorijose ir šalnų padarytą žalą vertino kelių savivaldybių sudarytos komisijos, prašymas teikiamas toje savivaldybėje, kurioje yra registruotas žemės ūkio valdos centras“, – teigia ministerija.
ELTA primena, kad Vyriausybė gegužės pabaigoje paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją dėl pavasarinių šalnų, nuo kurių stipriai nukentėjo uogų ir ankstyvųjų daržovių derlius.
Po rekordiškai šiltos antrosios balandžio dekados, aktyviosios augalų vegetacijos sezonas beveik visose šalies vietovėse prasidėjo beveik 2 savaitėmis anksčiau nei įprastai, bet vėliau temperatūra smarkiai nukrito ir šalyje prasidėjo stiprios ir ilgai trunkančios šalnos.
Šios nepalankios oro sąlygos padarė didžiulę žalą sodams ir uogynams, kurių daugelis jau žydėjo, o kai kur jau vedė ankstyvus vaisius.
Naujausi komentarai