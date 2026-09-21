Iš ministerijos – geros žinios gyventojams

Anot jos, sutartimi ne tik pirmą kartą sudarytas ilgalaikis kontraktas su JAV bendrove, bet ir į kainodarą pirmą kartą įtrauktas JAV „Henry Hub“ indeksas, leisiantis apsisaugoti nuo kainų šuolių Europos rinkose.
Sutartį pirmadienį valstybės valdoma energetikos bendrovė „Ignitis“ pasirašė su JAV gamtinių dujų gamintoja EQT.
Pagal naująją sutartį 2027–2036 metais bendrovė įsigis dešimt suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinių – po vieną, arba apie 1 teravatvalandę (TWh) dujų, kasmet.
Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40 proc. šalies gyventojų dujų poreikio.
„Lietuvos gyventojų išlaidos dujoms neturi priklausyti vien nuo to, kas vyksta Europos dujų biržoje. Šia sutartimi dešimčiai metų užsitikriname reikšmingą gyventojams reikalingų dujų kiekį iš JAV ir pirmą kartą įtraukiame amerikietišką kainodarą“, – sakė energetikos ministras Lukas Savickas.
„Tai konkretus žingsnis mažinant mūsų pažeidžiamumą: Europos rinkoje staiga pabrangus dujoms, mažesnė priklausomybė nuo jos kainų padės sušvelninti poveikį gyventojų sąskaitoms“, – pridūrė jis.
Sutartis sudaryta po rugpjūčio 25 dieną paskelbto konkurso teikti įpareigojančius pasiūlymus dėl ilgalaikio SGD tiekimo. Geriausią pasiūlymą konkurso metu pateikė bendrovė „EQT Corporation“.
Tai yra viena didžiausių JAV gamtinių dujų gamintojų, plečianti veiklą SGD vertės grandinėje ir vystanti ilgalaikį SGD tiekimą tarptautinėms rinkoms.
Sutarties kainodara siejama su dviem tarptautiniais gamtinių dujų kainų indeksais – JAV „Henry Hub“ ir Europos TTF indeksu.
Energetikos ministerijos teigimu, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) patvirtinus Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimus, „Ignitis“ turi galimybę formuodama buitinių vartotojų gamtinių dujų tiekimo portfelį vertinti tiek trumpalaikių, tiek ilgalaikių sutarčių kainas ir taikyti platesnį tarptautinių kainų indeksų spektrą. Su tuo susijusios sąnaudos pripažįstamos nustatant gamtinių dujų kainas buitiniams vartotojams. Vadovaudamasi metodika, „Ignitis“, prieš sudarydama sutartį, pateikė VERT jos naudingumo pagrindimą.
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