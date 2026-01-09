Ministerijos siekis, kad investuojantieji į gynybos obligacijas užsidirbtų daugiau

„Pavasario sesijoje eisime su įstatymo pataisomis, kuriomis šita viršutinė riba būtų panaikinta. Tai reikštų, kad gynybos obligacijų pajamingumas ir pelningumas galėtų tapti šiek tiek aukštesnis ir patrauklesnis ketinantiems juos įsigyti“, – BNS penktadienį sakė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Obligacijų palūkanos būtų nustatomos atsižvelgiant į valstybės skolinimosi kainą, jos būtų aiškios prieš obligacijų platinimą. Be kita ko, įstatymo pakeitimu būtų siūloma platinti ilgesnio termino obligacijas. Dabar jis yra vieneri metai.
Kad šie pokyčiai įsigaliotų, jiems turės pritarti Seimas.
Tuo metu Finansų ministerija Vyriausybei siūlys nuo vasario įvesti dar du pokyčius: pirmasis – galimybė obligacijų įsigyti nuolat, o ne numatytu laiku, antrasis – obligacijų įsigyti pusmečiui.
„Planuojama, jog emisija vyktų nuolatos, o ne kas kažkiek laiko, kaip dabar, kai reikia gaudyti tas obligacijų emisijas. Siekiama, kad jas būtų galima įsigyti, kada tiktai sugalvoji, kai turi laisvų pinigų ir nori padėti, investuoti į šalies saugumą ir uždirbti tam tikrą grąžą investicinę“, – BNS kalbėjo ministras.
„Kadangi negalim panaikinti viršutinės ribos nepakeitę įstatymo, tai tiesiog su dabartine ta viršutine riba – 2 proc. – mes galime įvesti į rinką trumpesnę trukmę“, – aiškino K. Vaitiekūnas.
Šiuos siūlymus Ministrų kabinetas turėtų svarstyti dar sausį.
Finansų ministro teigimu, pokyčių ministerija imasi siekdama sudaryti lankstesnes galimybes investuoti į gynybą, taip pat atsižvelgdama į dalies žmonių sprendimą pasitraukti iš antrosios pensijų kaupimo pakopos.
„Čia tiesioginio ryšio nėra. Kažkoks netiesioginis, žinoma, numanomas, kad rinkoje tų pinigų atsiras daugiau. Galbūt kažkas atsiėmęs tuos pinigus pasirinks gynybos obligacijas, bet nemanau, kad tai bus pagrindinė kryptis tų atsiimtų pinigų. Bet, žinoma, negalime atmesti, kad kai kurie žmonės norės investuoti į tokį mechanizmą“, – svarstė K. Vaitiekūnas.
Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai, skirti gynybos poreikiams finansuoti.
Nuo 2024-ųjų spalio per 15 emisijų pirkėjai įsigijo šių obligacijų už 216,7 mln. eurų. Sausio 5–19 dienomis platinama 16-a jų emisija.
