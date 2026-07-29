Ministras apie degalų kainas: turime planą

Kol kas jo taikyti pagrindo nėra, tikina ministras.
„Turime tą planą, svarstome jį – tiek mokestines, tiek nemokestines priemones“, – žurnalistams trečiadienį sakė T. Valys.
„Praeitą savaitę buvom susitikę, šią savaitę susitiksim. Yra ruošiamas konkretus planas dėl tam tikrų, kompleksinių priemonių – tiek trumpojo, tiek ilgojo laikotarpio“, – kalbėjo jis.
Praėjusią savaitę T. Valys tikino, kad dyzelino akcizo lengvatą svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų 100 JAV dolerių už barelį. „Brent“ naftos barelio kaina praėjusią savaitę buvo priartėjusi prie šios ribos bei trumpam ją viršijo.
„Bet kol tos kainos dar svyruoja, dar tikrai neturim pagrindo taikyti (priemones – BNS). Tai nereiškia, kad kai tik iki 100 dolerių už barelį pakilo iškart taikysime, tikrai nebuvo tokio plano. Tiesiog įvertinę situaciją, jos rimtumą, svarstome tiek mokestines, tiek nemokestines priemones“, – pabrėžė ministras.
Paprašytas sukonkretinti, T. Valys teigė, kad mokestiniai instrumentai būtų susiję su kuro akcizais. Tuo metu, anot jo, „eilė priemonių“, kurias būtų taikyti nekoreguojant mokesčių, yra suderintos su Energetikos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis.
Pasak jo, galutinis veiksmų planas gali būti paskelbtas artimiausiomis dienomis.
„Yra eilė priemonių, kurios jau buvo taikytos: kurios pasiteisino, kurios nepasiteisino. Kai jau tą galutinį turėsime paketą – kalbam apie artimiausias dienas – mes jį pateiksim ir išviešinsime“, – sakė T. Valys.
„Siūloma jau išnaudoti turimus įrankius, kuriuos menkai naudojam. Žinome, kad nepaisant tų kainų svyravimų, kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, akivaizdu, kad tos mokestinės priemonės tikrai ne viską išspręs“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką Vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti.
Energetikos ministras Lukas Savickas interviu BNS praėjusią savaitę teigė, kad laikini kainų suvaldymo instrumentai būtų svarstomi joms ilgesniam laikui nukrypus nuo Europos ar regioninių tendencijų.
Įsiplieskus konfliktui Artimuosiuose Rytuose balandžio viduryje Lietuvoje dviem mėnesiams 6 centais buvo sumažintas dyzelino akcizas – jau kitą dieną litras kuro atpigo 5 centais. Sprendimą dėl to priėmė buvusi Ingos Ruginienės Vyriausybė.
Vasaros pradžioje paskelbus apie pasiektus preliminarius JAV ir Irano susitarimus situacija kurį laiką buvo stabilizavusis, tačiau atsinaujinus apšaudymams laivyba Hormuzo sąsiauryje vėl iš esmės sustojo.
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