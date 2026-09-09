Ministras: čia Anušausko panika, tegul jis ir panikuoja

„Čia (Arvydo – BNS) Anušausko panika. Tai tegul jis pats ir panikuoja, o mes vertiname situaciją blaiviai. Visuomet esam ant pulso, visuomet esame ant vertinimo. Dabar irgi periodiškai tai vertiname, tačiau tikrai staigių judesių nedarysime“, – žurnalistams trečiadienį Klaipėdoje sakė ministras.
Taip jis kalbėjo reaguodamas į konservatorių parlamentaro Arvydo Anušausko raginimą Lietuvos vyriausybei prisijungti prie Latvijos planų uždrausti autobusų reisus į Rusiją ir Baltarusiją.
Latvijos susisiekimo ministerija pirmadienį pranešė vyriausybei pateikusi Kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją.
Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis.
Ministras taip pat pabrėžė, kad Lietuvos sprendimai neturėtų būti grindžiami Latvijos vidaus politine situacija.
„Latvijoje vyksta rinkimai ir dabar labai daug Latvijoje bus įvairių sprendimų, kurie darys įtaką spalio mėnesį, po mėnesio Latvijoje būsimus rinkimus. Todėl tikrai keista, kai mūsų politikai kai kurie pradeda reaguoti į Latvijos vidinius rinkimus, neatmetant ir geopolitinės situacijos grėsmės“, – kalbėjo jis.
„Nevertiname visų savo sprendimų pagal tai, kas vyksta Latvijoje, susiję su rinkimais. Jie pateikė įstatymo projektą, klausimas, ar dar jis bus priimtas. Dar reikia nepamiršti ir kitų partnerių, ne tik Latvijos, bet tuo pačiu ir Lenkijos“, – teigė J. Taminskas.
Kaip rašė BNS, A. Anušausko teigimu, oficialiame Lietuvos transporto saugos administracijos sąraše šiuo metu yra 29 galiojantys leidimai reguliariajam keleivių vežimui tarp Lietuvos ir Rusijos bei Baltarusijos arba tranzitu per Lietuvą. 17 iš jų yra maršrutai iš Vilniaus į Minską, Gardiną, Gomelį, Lydą ir Ašmeną.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, socialdemokratas Tomas Martinaitis tikino, kad prieš priimant bet kokį sprendimą reikėtų sulaukti Valstybės saugumo departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos vertinimo dėl realios grėsmės, Susisiekimo ministerijos – dėl poveikio vežėjams bei Užsienio reikalų ministerijos – dėl galimybės koordinuotai veikti kartu su Latvija ir Lenkija.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad ribojimai galėtų paskatinti maršrutus persikelti per Lenkiją, todėl reikalingas ne vienašalis, o regioninis sprendimas.
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