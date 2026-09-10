Ministras dėl lengvatinių paskolų verslui: tai – valstybės pareiga

Ketvirtadienį įsigalioja pakoreguotos 100 mln. eurų vertės ILTE tiesioginių paskolų priemonės sąlygos – atsisakyta itin paveiktų įmonių sąrašo, todėl paskolos su 70 proc. palūkanų nuolaida gali būti teikiamos visiems verslams, kurie atitinka reikalavimus, ketvirtadienį pranešė ministerija.
„Šiuo metu ypač svarbu į verslo iššūkius reaguoti kuo greičiau ir užtikrinti, kad pagalba pasiektų kuo platesnį įmonių ratą. Norime, kad Lietuvoje veikiančios įmonės jaustųsi saugios, galėtų stabiliai planuoti savo veiklą, išlaikyti darbo vietas ir toliau augti. Stiprus ir atsparus verslas yra stiprios Lietuvos ekonomikos pagrindas, todėl valstybės pareiga – būti šalia verslo tada, kai jam kyla didžiausi iššūkiai“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Anot ministerijos, iki šiol lengvatinių paskolų galėjo gauti tik energijos ištekliams imlių sektorių įmonės bei žemės ūkio kooperatinės bendrovės, o likusios turėjo skolintis rinkos sąlygomis.
Taip pat keičiamas įmonių likvidumo rodiklis – jis turi būti tarp 0,5 ir 1,5. Be to, įmonių atitiktis nuo šiol bus tikrinama pagal naujausius finansinius duomenis – šių metų antrojo ketvirčio finansines ataskaitas.
ILTE lengvatinės paskolų sąlygos iki šiol buvo taikomos turizmo, baldų, tekstilės, medienos, plastikų, metalų gamybos, maisto gamybos ir kitiems energetiškai imliems sektoriams. Vienai įmonei ar ūkininkui paskolų skaičius neribojamas, o bendra paskolų suma gali būti iki 1 mln. eurų, grupei – iki 3 mln. eurų.
Lengvatinės paskolos skirtos padėti verslui užsitikrinti apyvartines lėšas ir veiklą dėl išaugusių energetinių išteklių kainų bei geopolitinės įtampos poveikį.
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