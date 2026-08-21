Ministras: išliekant aukštoms trąšų kainoms bus ieškoma sprendimų padėti ūkininkams

Kęstutis Mažeika Jonavoje penktadienį susitiko su azoto trąšų gamintojos „Achema“ bei grūdų saugojimo ir prekybos įmonės „Jonavos grūdai“ atstovais.
„Achema“ pagal gamybos pajėgumus tikrai galėtų pagaminti tiek, kiek reikia mūsų Lietuvos ūkininkams trąšų. Tačiau pagrindiniai momentai yra dideli kaštai energetiniai ir aplinkosauginiai mokesčiai, kurių didžioji dalis gula ant ūkininkų pečių“, – po susitikimo su „Achemos“ atstovais BNS sakė ministras.
„Dabar signalai apie tai, kad tas papildomas mokestis („anglies mokestis“ trąšų importui, angl. The Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM – BNS) vis tiek atsiguls galutinėje kainoje, nes (trąšų – BNS) importuotojai matydami didesnes kainas (...) keliais procentais pasiūlys mažesnę kainą, ką ir dabar matome rinkoje, ir tai niekaip nekoreliuoja su grūdų kaina, todėl tiesiog trąšų pirkimas yra sustojęs“, – pridūrė jis.
K. Mažeika akcentavo, kad grūdų kainos šiuo metu yra žemos ir ilgalaikės prognozės rodo, kad tokios turėtų išlikti.
Anot ministro, bus ieškoma sprendimų, kaip sumažinti trąšų kainas galutiniams jų naudotojams.
„Kalbėti su energetikos, aplinkos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis planuojame, tame formate paieškoti sprendimų. Svarbu mūsų vartotojams ir žemdirbiams surasti tą visapusiškai naudingą sprendimą, (...) kad situacija bent jau stabilizuotųsi“, – aiškino jis.
„Vertinsime (priemones – BNS) turbūt po visų susitikimų. Dar kol kas turbūt ankstyva sakyti (konkrečias priemones – BNS), tačiau suprantame, kad be papildomų trąšų tikėtis derliaus bent jau vidutinio yra sudėtinga“, – pridūrė ministras.
Jis užsiminė, kad bus aptariama galimybė didesnį kiekį trąšų importuoti iš trečiųjų šalių.
„Achemos“ komunikacijos vadovė Jolita Macelytė BNS ketvirtadienį teigė, kad trąšų kainoms Europos rinkoje didžiausios įtakos daro gamtinių dujų kainos, energijos išteklių rinkų svyravimai, apyvartinių taršos leidimų (ATL) sąnaudos ir bendra situacija pasaulinėje trąšų rinkoje.
Dėl iššūkių gamtinių dujų ir trąšų rinkose bei augančios ATL kaštų naštos „Achema“ ne visu pajėgumu dirba nuo 2021-ųjų rudens.
(be temos)