Ministras įvardijo, kiek siekiama kitąmet didinti kultūros darbuotojų atlyginimus

„Dėliojamės biudžetą, ir mūsų įsipareigojimas yra kiekvienais metais didinti pagal biudžeto galimybes. Tai jeigu pernai padidinome vidutiniškai apie 5 proc., tikimės ir šiais metais vidutiniškai ne mažiau negu 5 proc. didinti“, – antradienį žurnalistams sakė ministras.
Jis pakartojo, kad ministerija siekia kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio.
„Atlyginimai vis dėlto siekia tik 82,2 proc. vidutinio darbo užmokesčio, apie tai kalbėta ne vieną kartą. Faktas, kad atlyginimų visada norisi didesnių, ministerija tam ir yra, kad kitais metais ir toliau nuosekliai būtų artinama bent jau prie vidutinio darbo užmokesčio šalyje“, – sakė L. Alsys.
Šių metų biudžete kultūros darbuotojų atlyginimams didinti papildomai skirta 12 mln. eurų.
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