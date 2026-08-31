Ministras: Lietuva sieks pritraukti investuotojų į didelius vaistų gamybos projektus

„Investors’ Forum“ vadovas Vytautas Šilinskas sako, kad tokių gigaprojektų vertė galėtų siekti šimtus milijonų eurų.
„Labai svarbu yra ir artėjanti daugiametė finansinė programa, finansavimo galimybės, kurias numato Biotechnologijų pirmas aktas bei numatys antrasis aktas. Iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos apsibrėžėme toliau koordinuoti būtent procesą, siekiant išsigryninti gigaprojektus, kur Lietuva Europos Sąjungos mastu galėtų aplikuoti į ateities paramos priemones – kiek valstybė galėtų ir ko finansuoti ir panašiai“, – po susitikimo su premjeru ir „Investors’ Forum“ atstovais žurnalistams pirmadienį sakė E. Grikšas.
Ministras pabrėžė, kad tokius projektus remtų Europos Sąjunga.
„Europos Sąjungos mastu kalbant biotechnologijos išskirtos kaip viena prioritetinių sričių. Tai susiję ir su saugumo elementais – kalbame apie vaistus, apie retų ligų gydymą, apie tuos pačius antibiotikus, kur Europoje esame priklausomi nuo trečių šalių tiekėjų. ES pagal tai kuria finansavimo mechanizmus, kur tikimasi, kad ateis verslai, industrijos su savo projektais. Natūralu, yra svarbus ir nacionalinis prisidėjimas iš valstybės“, – aiškino E. Grikšas.
„Biotechnologijų pirmasis aktas numato, kad bus apie 10 mlrd. eurų skirta prioritetiniams biotechnologijų sektoriams. Apsibrėžkim – vaistų gamyba, antibiotikų gamyba. Čia Lietuva tikrai turi pajėgumų ir tam svarbu pasiruošti namų darbus – turėti tuos projektus, išsigryninti, kiek čia yra ir konsorciumo galimybė, ekosistemos galimybė, kur yra verslo vaidmuo, akademijos vaidmuo, viešojo sektoriaus ir panašiai“, – pridūrė jis.
Ministras pabrėžė, kad tokio dydžio projektams būtų tikimasi pritraukti užsienio investuotojų.
Tuo metu „Investors’ Forum“ vadovas V. Šilinskas akcentavo, kad tokių projektų vertė siektų šimtus milijonų eurų.
„Sutarėme, kad reikės su Ekonomikos ir inovacijų ministerija susėsti ir aptarti konkrečius projektus, kad turėtume Lietuvoje porą gigaprojektų. Apie šimtus milijonų eurų kalbame, kur galėtų padaryti investicijas verslas, čia pastatyti gamyklas“, – žurnalistams po susitikimo pirmadienį sakė V. Šilinskas.
Anot jo, kai kurie verslai svarsto investuoti Lietuvoje į vaistų gamybą.
„Matome, kad bus ES prioritetai biotechnologijos (...). Antibiotikų berods viena gamykla ES yra likusi. Europa suprato, kad jeigu kažkokia krizė, kaip matėm per kovidą, kad ir kaukėm nebesidalino ir visa kita, tai gali tas pats nutikti su antibiotikais. Jeigu Europa liks be antibiotikų, tai bus labai blogai. Gal nauja gamykla galėtų būti Lietuvoje? Čia kaip diskusija. Yra verslai, kurie svarsto konkretesnius projektus, bet šiandien nėra tai vieša dar kol kas“, – tikino V. Šilinskas.
Anot „Investors’ Forum“ vadovo, į gamyklas galėtų investuoti tiek Lietuvos, tiek užsienio verslai.
„Taip, čia apie Lietuvos, apie užsienio (investuotojus – BNS). Mes matome, kad biotechnologijos bus ta sritis, kur prioritetas Europos Sąjungoj, bus didelės lėšos, ir Lietuva turi būti priekyje ir turi būti pasiruošusi tas lėšas pritraukti“, – pabrėžė jis.
V. Šilinskas pridūrė, kad siekiama, jog 2030 metais biotechnologijų sektorius sudarytų 5 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP). Šiuo metu jis sudaro mažiau negu 3 proc. BVP.
Ministras E. Grikšas akcentavo, kad tam būtina pritraukti užsienio investuotojų.
„Jeigu kalbame apie mūsų tikslą 5 proc., tai daug investuojame į technologijas, inovacijas per startuolių prizmę. Kuriasi startuoliai, jie kuria produktus aktualius, kartais analogų neturinčius, bet vien iš to mes tiek BVP nesukursim. Visgi ekosistemos klijuojasi aplink didelius žaidėjus“, – aiškino E. Grikšas.
Autorius Lukas Oželis
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