Ministras: valdantieji dar tarsis dėl tabako ir alkoholio akcizų

„Valstiečiams“ šitie akcizai yra labai svarbūs, manau, kad tikrai šnekėsime, bandysime rasti kompromisą, kažką susitarti (dėl akcizų tabakui ir alkoholiui didinimo – BNS). Kad tikrai būtų atliepta tai, kas partijai svarbu“, – pirmadienį po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.
„Jie turi pastabų, savo matymą, išdėstė jį labai gražiai, logiškai“, – kalbėjo jis.
K. Vaitiekūnas sakė, kad šiuo metu 2026 metų valstybės biudžeto projekte neketinama sparčiau didinti akcizų tabakui ir alkoholiui, nei Seimas nusprendė pernai vasarą. Dar ankstesnės kadencijos parlamentas priimdamas Valstybės gynybos fondą nusprendė 2025–2027 metais padidinti šiuos akcizus, siekiant surinkti daugiau lėšų krašto apsaugai.
Didinti akcizą tabakui, alkoholiui ir elektroninėms cigaretėms bei jų priedams numatyta naujosios valdančiosios socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir LVŽS koalicijos sutartyje.
„Valstiečių“ pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė yra sakiusi, jog LVŽS laikosi pozicijos, kad tabako, alkoholio ir elektroninių cigarečių akcizai gali būti keliami sparčiau, taip didinant valstybės biudžeto pajamas.
Derasi dėl didesnio finansavimo pedagogams, pareigūnams, kultūrai
Paklaustas apie galimybes numatyti spartesnį atlyginimų augimą dabar numatytu didinimu nepatenkintiems švietimo darbuotojams bei pareigūnams, ministras pabrėžė, jog dėl to derybos tęsiasi.
„Kolektyvinę sutartį bus bandoma atliepti, bus deramasi. Manau, kad kompromisą rasim“, – sakė K. Vaitiekūnas.
„Reikia surasti šaltinius, iš kur finansuoti, arba iš kitų sričių atimti finansavimą“, – pridūrė jis.
Tuo metu socialdemokratų valdybos narė Rasa Budbergytė kalbėjo, jog koalicijos partneriai tarėsi, kaip rasti papildomų šaltinių labiau didinti žmonių pajamas ne tik švietimo ir teisėsaugos srityse, bet ir sveikatos apsaugos, kultūros: „Sektorius, kuriuose stygius pinigų.“
Ji pridūrė, jog premjerė Inga Ruginienė koalicijos susitikime pažadėjo „padaryti viską“, jog didėtų finansavimas kultūrai.
„Atrasime lėšų. Ir kalbėjome apie tuos šaltinius, kaip jie atsirastų ir nenukeliautų į kitus sektorius, kuriems, galbūt, nėra tokio būtinumo. O kultūros sektorius tikrai susiduria su akivaizdžiomis spragomis. Sakykime, ta pati Čiurlionio paroda Japonijoje“, – sakė R. Budbergytė.
2026-ųjų valstybės biudžeto projekte numatytos beveik 17 proc. augančios pajamos ir beveik 19 proc. – išlaidos. Numatoma, kad grynosios valstybės išlaidos augs 5,2 proc., valdžios sektoriaus deficitas bus 2,7 proc., o valstybės skola pasieks 45,1 proc. BVP – virš 5 proc. punktų daugiau nei šiemet.
I. Ruginienė bei K. Vaitiekūnas yra sakę, kad biudžetas pastarosiomis savaitėmis buvo nuolat koreguojamas ir tai yra normali praktika.
Naujausi komentarai