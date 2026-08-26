Ministras: žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato

Joje, taip pat Žemės ūkio mokslo taryboje nagrinėti mokslo, žemės ūkio ir maisto bei kaimo plėtros klausimai būtų perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai – ministro patariamajai institucijai, trečiadienį pranešė ministerija.
Pasak jos, sujungus pajėgas į kolegiją nebus dubliuojama veikla, bus sutelkti geriausi ekspertai, koordinuotai teikiami pasiūlymai ministrui. Tam būtini teisės aktai jau rengiami, teigiama pranešime.
Į kolegijos posėdžius bus kviečiami socialinių partnerių, žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros, mokslo, studijų, švietimo, inovacijų, maisto tiekimo grandinės dalyvių ir kitų suinteresuotų institucijų atstovai, kurie galės teikti savo siūlymus.
Ministras Kęstutis Mažeika interviu BNS yra sakęs, kad Maisto taryba nenuveikė nė vieno praktinio darbo, o žadėta kainų stebėsena nedavė jokio rezultato.
BNS rašė, kad pernai vasarį darbą pradėjus naujai sukurtai Maisto tarybai tuometinis žemės ūkio ministras Ignas Hofmanas sakė, jog siekiant mažinti maisto kainas taryba darbą pradėjo nuo maisto grandinės analizės – ją išanalizavusi taryba galėtų teikti siūlymus, kaip mažinti maisto kainas.
Šiemet vasarį skelbta, jog tarybai nerandant sprendimo, kaip mažinti maisto kainas, tuometinė premjerė Inga Ruginienė sakė, jog taryba turėtų susitikti dažniau ir dirbti aktyviau.
Maisto taryboje dirbo 27 nariai – ministerijų, Vyriausybės, žemdirbių, perdirbėjų, prekybininkų, universitetų, Vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovai.
Vyriausybės teigimu, taryba skirta stebėti maisto kainų pokyčius bei teikti pasiūlymus, kaip jas sumažinti.
Mažeika: Maisto taryba virsta kolegija
Maisto tarybos funkcijas perimanti Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) kolegija spręs ne tik maisto kainų, bet ir platesnius žemės ūkio strateginius klausimus, įskaitant trumpąsias maisto tiekimo grandines, sako žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
„Maisto taryba virsta kolegija. Tai naikinama taryba, suformavome naują ministro kolegiją, kuri svarstys ne tik maisto kainas“, – trečiadienį žurnalistams sakė K. Mažeika.
Anot ministro, naujoji kolegija turėtų pasitelkti ministerijai pavaldžių institucijų, rinkos dalyvių, mokslo institucijų ir ekspertų įžvalgas. K. Mažeikos teigimu, atskiriems klausimams spręsti būtų galima sudaryti specialias ekspertų ir specialistų grupes.
„Mes kalbame šiek tiek plačiau ir turbūt bendrai dėl to paties žemės ūkio strategiškumo, dėl trumpųjų grandinių. Ir matome, kad tų klausimų yra kur kas daugiau, ne vien maisto kainos“, – teigė ministras.
Pasak K. Mažeikos, tokį pokytį lėmė ir tai, kad ankstesnė Maisto taryba, nors posėdžiaudavo plačiu formatu, buvo tik patariamoji institucija ir neturėjo konkrečių funkcijų. Jo teigimu, todėl nebuvo logiška tęsti veiklą tokiu pačiu principu.
Ministras taip pat pabrėžė, kad maisto kainos išlieka svarbiu klausimu, tačiau, jo vertinimu, naujoji kolegija neturėtų būti orientuota vien į jų mažinimą. Tikimasi, kad platesnis ekspertų ir institucijų įsitraukimas leis ieškoti konkrečių sprendimų įvairiose žemės ūkio srityse.
Kaip anksčiau skelbė ŽŪM, į naująją kolegiją taip pat bus prijungta iki šiol atskirai veikusi Žemės ūkio mokslo taryba. Kolegiją sudarys ministro politinio pasitikėjimo komanda ir socialiniai partneriai – ūkininkų, mokslo, verslo bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.
Pirmasis ŽŪM kolegijos posėdis numatomas rugsėjį–spalį.
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