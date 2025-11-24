Nestandartiniams, kapitalui imliems projektams – milijonai eurų ILTE finansavimo

ILTE finansavimas – sprendimas ambicingiems projektams
Dideli, nestandartiniai projektai dažnai reikalauja ne tik kapitalo, bet ir finansinio partnerio, galinčio vertinti platesnį kontekstą – projekto poveikį ekonomikai, inovacijoms ir tvarumui. Dėl savo masto ir sudėtingumo tokie projektai paprastai reikalauja ilgesnio pasirengimo, kruopštesnio rizikų vertinimo ir individualaus finansavimo modelio, todėl ne visada atitinka standartinius bankinių paskolų kriterijus, ir paprastai negauna finansavimo rinkoje.
ILTE 2024 m. atlikto Verslo finansavimo poreikio vertinimo duomenimis, papildomo finansavimo pernai prireikė apie 60 proc. Lietuvos įmonių. Pusė jų poreikį dengė nuosavomis lėšomis, o išorinio finansavimo ieškojo trečdalis verslų.
„Šie duomenys rodo, kad dalis įmonių vis dar stokoja prieigos prie tinkamų finansavimo instrumentų, ypač kai kalbama apie didelio masto, nestandartinius projektus“, – pastebėjo ILTE valdybos narė ir Klientų finansavimo tarnybos vadovė Giedrė Gečiauskienė.
Siekdama užpildyti šią nišą ILTE teikia paskolas „Milijardas verslui“, kurios skirtos įmonėms, planuojančioms ilgalaikes, kapitalui imlias investicijas ir ieškančioms sprendimų, leidžiančių išlaikyti finansinį stabilumą kartu siekiant augimo.
Pasak G. Gečiauskienės, dėl finansavimo dažniausiai kreipiasi gamybos, maisto pramonės, medienos apdirbimo ir inžinerinių technologijų įmonės, tačiau „Milijardas verslui“ aktualus ir tiems, kurie siekia pereiti prie aukštesnės pridėtinės vertės produktų ar diegti inovatyvias technologijas.
„Tai projektai, kurių vertė viršija kelis ar keliasdešimt milijonų eurų, dažnai – susiję su naujos gamyklos statyba, gamybos pajėgumų plėtra, procesų automatizavimu ar tvarumo didinimu. ILTE paskola suteikia galimybę tokius planus įgyvendinti greičiau ir efektyviau“, – pažymėjo ji.
Anot nacionalinio plėtros banko atstovės, šiuo metu finansavimo langas dar atviras, tačiau ribotam laikui,- dėl paskolų galima kreiptis iki 2026 m. kovo 31 d., nes po šio termino „Milijardo verslui“ lėšos bus nukreiptos tik į gynybos sritį. Todėl įmonėms, planuojančioms ambicingus investicinius planus, dabar – palankiausias metas kreiptis dėl finansavimo.
Finansavimą nukreips į gamybinę modernizaciją
ILTE teikiamos paskolos „Milijardas verslui“ jau padeda įgyvendinti ne vieną kapitalui imlų projektą visoje Lietuvoje. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Klaipėdos bendrovės „Kuren Foods“ valdoma maisto pramonės įmonė „Klaipėdos duona“, kuriai ILTE suteikė 28 mln. eurų finansavimą.
Bendrovė planuoja statyti naują, šiuolaikišką gamyklą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ), didinti produkcijos gamybą, plėsti asortimentą bei eksporto apimtis. Iš viso į modernizaciją planuojama investuoti 36 mln. eurų, o gamybos pradžia naujose patalpose numatyta 2028 m.
Įmonės vadovas Ignas Gucevičius sako, kad poreikis kreiptis į ILTE dėl finansavimo kilo matant būtinybę modernizuoti gamybinę bazę ir išlaikyti konkurencingumą rinkoje, kartu puoselėjant gamybines tradicijas.
„Modernizuodami gamybą siekiame tapti efektyvesni, tvaresni ir inovatyvesni, bet kartu išsaugoti tai, kas mus išskiria – autentiškas receptūras ir tradicinius procesus. ILTE finansavimas leido šį proveržį įgyvendinti ne palaipsniui, o vienu dideliu, strateginiu žingsniu“, – sakė I. Gucevičius.
Pasak įmonės vadovo, iš pradžių buvo svarstyti ir tradiciniai bankiniai sprendimai, tačiau tokio masto projektams jie nėra lengvai prieinami.
„Šiam projektui tradicinis bankinis finansavimas nėra lengvai prieinamas. Todėl ILTE paskola „Milijardas verslui“ tapo tinkamiausiu būdu įgyvendinti projektą taip, kad galėtume išlaikyti balansą tarp finansinio stabilumo ir ambicingų augimo tikslų“, – teigė jis.
Planuoja sukurti 300 darbo vietų
„TMV Capital“ įmonių grupei priklausančios įmonės „JPackaging“ ir „JPresswood“ taip pat pasirinko ILTE finansavimą įgyvendindamos dvi kapitalui itin imlias industrines investicijas Šeduvoje ir Marijampolėje. Įmonių grupės Projektų finansavimo skyriaus vadovė Miglė Vilutė pasakoja, kad tinkamo finansavimo paieškos prasidėjo dar prieš atsirandant „Milijardas verslui“, tačiau tik šios paskolos sąlygos atitiko jų projektų mastą ir specifiką.
„Finansavimo galimybes aptarėme su keliais komerciniais bankais, tačiau ILTE finansavimo sąlygos buvo priimtiniausios ir labiau atitiko vykdomų projektų specifiką“, – teigė M. Vilutė.
Šeduvoje statoma moderni medinių padėklų ir jų apvadų gamykla, kurios gaminama produkcija yra iš atsinaujinančių žaliavų, visiškai perdirbama ir pritaikoma įvairiose pramonės šakose.
„Šioje gamykloje jau gaminamos bandomosios produkcijos partijos, veiklą planuojama pradėti dar šių metų pabaigoje. Čia bus sukurta iki 150 darbo vietų“, – sakė M. Vilutė.
Marijampolėje vystoma kita „plyno lauko“ investicija – visiškai automatizuota presuotų padėklų blokelių gamykla, kurios statyboms ILTE skyrė 77 mln. eurų finansavimą. Planuojama, kad ji veiklą pradės 2027 metų antroje pusėje, taip pat sukurs iki 150 naujų darbo vietų. Gamyba bus paremta žiedinės ekonomikos principais, nes pagrindinė žaliava bus medienos pramonės atliekos: pjuvenos, skiedros ir žievė. Abiem projektams suteiktas stambių investicijų statusas.
„Milijardas verslui“ paskolos teikiamos projektams, kuriais siekiama investuoti į aplinkai draugiškas technologijas, žiediškumo didinimą, dekarbonizaciją, energijos vartojimo efektyvumą, mažaatliekių, pažangių, novatoriškų ir skaitmeninių technologijų diegimą, taip pat ir aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos pajėgumų plėtrą bei gynybos ir saugumo pramonę. Finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir į ILTE grįžusiomis lėšomis.
