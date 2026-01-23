NT Kapčiamiesčio poligono teritorijoje: svarbi žinia namų valdų, miško ir žemės sklypų savininkams

Kiek ir kokio turto patenka į Kapčiamiesčio poligono teritoriją
Kapčiamiesčio poligono teritorijoje yra apie 600 miškų ūkio paskirties žemės sklypų ir 13 sodybų. Karinio mokymo teritorijoje – apie 1000 miškų ūkio paskirties žemės sklypų ir 77 sodybos.
Kaip bus vertinamas nekilnojamasis turtas
Visas nekilnojamasis turtas – miškai, žemės sklypai, sodybos ir kitas turtas – bus vertinamas pagal rinkos vertę, kurią nustatys nepriklausomi turto vertintojai.
Gyvenamieji namai bus vertinami dviem vertinimo metodais (išlaidų (kaštų) ir lyginimasis). Gyvenamųjų namų savininkams bus atlyginama ta verte, kuri palankesnė savininkui.
Turto vertinimą atliks nepriklausomi turto vertintojai, kuriuos Krašto apsaugos ministerija pasirinks Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
Kas apmokės turto vertinimą?
Turto vertinimo paslaugas apmokės projektą įgyvendinanti institucija – Krašto apsaugos ministerija. Savininkams už turto vertinimą mokėti nereikės.
Ar galimas alternatyvus atlyginimas už turtą kitu turtu arba identiškas turto atstatymas kitoje vietoje, neturtinės žalos atlyginimas
Už valstybės paimamą turtą atlyginimas bus mokamas pinigais, nes tai laikoma lygiateisiškiausiu, skaidriausiu ir operatyviausiu atlyginimo būdu visų savininkų atžvilgiu. Kitais klausimais, nesusijusiais su turtinės žalos atlyginimu, ieškoma sprendimų, kurie geriausiai atitiktų gyventojų lūkesčius.
Kaip ir kada gyventojai bus informuoti apie nekilnojamojo turto paėmimą?
Nekilnojamojo turto savininkai apie žemės ir kito turto paėmimo visuomenės poreikiams procedūros pradžią bus informuoti registruotais laiškais iš karto po to, kai tik įsigalios Kapčiamiesčio poligono steigimo įstatymas. Laiškuose turto savininkams bus pateikta išsami informacija apie tolesnius Kapčiamiesčio poligono steigimo įstatymo įgyvendinimo veiksmus, turto vertinimą, turto paėmimo visuomenės poreikiams aktų pasirašymą ir atlyginimo už paimtą turtą visuomenės poreikiams pervedimą, išsikėlimą ir paimto turto procesą ir kt. veiksmus.
Išsikėlimo terminai
Šiuo metu galiojantys teisės aktai numato, kad išsikėlimo terminas negali būti trumpesnis nei 3 mėnesiai nuo pinigų gavimo. Konkretūs terminai bus derinami individualiai su kiekvienu turto savininku, atsižvelgiant į kiekvieną konkrečią situaciją ir ieškant geriausio sprendimo.
Ginčų sprendimas
Jeigu kiltų ginčų dėl atlygintinos turto vertės, jie pirmiausia bus sprendžiami dialogo ir kompromiso keliu, siekiant išsiaiškinti priežastis. Nepavykus rasti abiem šalims prieinamų sprendimų, ginčai dėl visuomenės poreikiams paimamo turto būtų sprendžiami teisme.
Kaip ir kada bus išmokamos kompensacijos
Atlyginimą už visuomenės poreikiams paimamą turtą išmokės Krašto apsaugos ministerija. Kiekvienas sklypas ir objektas bus vertinamas individualiai, atlyginant už žemę, pastatus, sodinius ir želdinius, medynų tūrį, negautą derlių, įdėtas lėšas, visas kitas su paėmimu susijusias išlaidas. Gyventojo gautas atlyginimas už visuomenės poreikiams paimtą žemę ar kitą turtą laikomas neapmokestinamomis pajamomis. Atlyginimas už paimtą turtą visuomenės poreikiams bus pervedamas į asmenų nurodytas banko sąskaitas per įstatymų numatytą terminą nuo akto pasirašymo dienos. Atlyginimo suma bus nurodyta akte.
Žemės paskirties keitimas
Poligono teritorijoje paimtų visuomenės poreikiams žemės sklypų naudojimo paskirtis bus keičiama į kitos paskirties žemę ir nustatomas naudojimo būdas – teritorija bus skirta krašto apsaugos tikslams pagal specialaus įstatymo nuostatas.
Karinis poligonas ir karinė mokymo teritorija: skirtinga veikla ir ribojimai
Kai Seimas priims specialųjį įstatymą dėl naujojo poligono įkūrimo ir karinio mokymo teritorijos, karinio poligono teritorijoje esantys privačios žemės sklypai ir kitas turtas bus paimamas visuomenės poreikiams, o karinio mokymo teritorijoje – gyventojai turės teisę pasilikti nuosavybės teise priklausantį turtą arba, jiems išreiškus pageidavimą, valstybė inicijuotų tokio turto išpirkimo procedūrą. Karinio poligono teritorijoje esantys žemės sklypai patikėjimo teise bus valdomi Krašto apsaugos ministerijos. Joje bus įrengiama stacionari kovinio mokymo ir pratybų infrastruktūra, statomi gynybinės infrastruktūros objektai, vyks kovinio šaudymo ir sunkiosios kovinės ginkluotės ir technikos naudojimo pratybos. Dėl gyventojų saugumo šioje teritorijoje negalės būti jokių civilių gyvenviečių ar ūkinės veiklos.
Karinio mokymo teritorija Lietuvos kariuomenei suteikiama neterminuotai naudotis karių ir karinių vienetų mokymui bei pratyboms, nekeičiant miškų ūkio paskirties ir išlaikant žemės pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį. Šioje teritorijoje vyks pratybos ir manevravimas, stovės kariuomenės technika, tačiau nebus vystoma stacionari karinė infrastruktūra ir nevyks kovinis šaudymas. Šioje teritorijoje įsiterpusias sodybas, žemę ir mišką panorėję gyventojai galės išsaugoti.
Nevykstant karinėms pratyboms visuomenė turės teisę nevaržomai lankytis tiek karinio poligono, tiek karinėje mokymo teritorijose. Apie pratybas gyventojai bus informuojami iš anksto.
Kodėl siūloma Kapčiamiesčio kaimynystė
Rusijos agresija prieš Ukrainą išryškino realias grėsmes regionui. Lietuva turi apie 700 km sieną su Baltarusija ir 300 km – su Rusija. Suvalkų koridorius jungia NATO valstybes kontinentinėje Europoje ir kartu skiria Kaliningradą nuo Baltarusijos.
Didžiausi Lietuvos kariniai poligonai išdėstyti aplink valstybės perimetrą – Pabradė, Rūdninkai, Tauragė – tačiau pietų Lietuvoje tokios infrastruktūros nėra. Teritorija šalia Kapčiamiesčio siūloma dėl strateginės padėties netoli Lenkijos sienos ir Suvalkų koridoriaus. Kariniu požiūriu ši vieta leidžia sumažinti pietų Lietuvos pažeidžiamumą.
Renkantis vietą vertinti keli kriterijai: valstybinės žemės plotas, gyventojų tankumas, strateginė geografinė lokacija, gyventojų tankumas, teritorijos tinkamumas karinėms pratyboms.
Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei visą informaciją apie planuojamą poligoną pateikiame čia: www.kam.lt/duk/kapciamiescio-poligonas/.
