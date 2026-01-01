Nuo šaukimo pertvarkos iki pensijų reformos: devyni svarbiausi pokyčiai, įsigaliojantys nuo Naujųjų

Šaukimo sistemos pertvarka
Atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą bus kviečiami 18–22 metų jaunuoliai. Į sąrašus patekę pilnamečiai moksleiviai bus kviečiami tarnauti iškart po mokyklos baigimo, o savanoriškai tarnybą bus galima atlikti iki 39 metų.
Į karo prievolininkų sąrašą patekę 17 metų sulaukę vaikinai privalės pasitikrinti sveikatą, ir, jeigu ji bus tinkama, tarnauti jie eis tik sulaukę 18 metų.
Taip pat mažinamos tarnybos atidėjimo galimybės. Į aukštąsias mokyklas po įtraukimo į karo prievolininkų sąrašus įstoję studentai nebegalės atidėti tarnybos. Šie jaunuoliai turės pasirinkti: imti akademines atostogas privalomajai pradinei karo tarnybai atlikti, rinktis jaunesniųjų karininkų vadų mokymus arba savanorišką nenuolatinę karo tarnybą.
Privalomoji pradinė karo tarnyba truks devynis mėnesius, tačiau ją baigę kariai gaus didesnes išmokas ir papildomas kompensacijas. Tarnybą labai gerai įvertintiems kariams bus išmokėta iki 7,5 tūkst. eurų, o tiems, kurie tarnaus savo noru – išmoka didės nuo 15 iki 30 proc., iki maždaug 9,8 tūkst. eurų.
Be to baigę tarnybą kariai per 12 mėnesių nuo privalomosios pradinės karo tarnybos baigimo dienos turės galimybę susigrąžinti sumokėtas lėšas už sėkmingai baigtus B kategorijos vairavimo kursus.
Priešingai nei anksčiau, kariuomenei svarbių profesijų (inžinerijos, medicinos, aviacijos technologijų ir kitų sričių) atstovams numatyta trumpesnė – trijų mėnesių – tarnyba, kurios metu bus įgyjami baziniai kariniai įgūdžiai. Po jos šie specialistai bus įtraukiami į aktyvųjį rezervą, o geriausiai įvertinti už tarnybą gaus iki 3685 eurų.
Taip pat nuo dešimties iki penkiolikos metų ilginama kariuomenės rezervo trukmė.
Pensijų kaupimo reforma
Įsigalioja antros pakopos pensijų kaupimo reforma, kuri gerokai liberalizuoja sistemą – atsisakoma automatinio gyventojų įtraukimo į kaupimą, leista visiškai pasitraukti iš sistemos, vieną kartą atsiimti 25 proc. sukauptų lėšų, o dėl sunkios ligos – visą sumą, per dvejų metų langą sukauptas lėšas, išskyrus valstybės įnašą, galės atsiimti bet kuris kaupiantysis.
Be to, toliau kaupiantiesiems paliekamas 1,5 proc. valstybės įnašas.
Prognozuojama, kad 2026 metais iš pensijų kaupimo pasitrauks apie 20–40 proc. dalyvių, o į ekonomiką bus įlieta apie 1,2 mlrd. papildomų eurų. „Sodra“ prognozuoja, kad jai grįš apie 550 mln. eurų.
Senatvės pensijos amžius – 65 metai
2026 metais bus baigtas senatvės pensijos amžiaus ilginimas – jis sieks 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Būtinasis stažas pensijai gauti didės pusmečiu iki 34 metų ir 6 mėnesių, o 2027 metais – iki 35 metų.
Įsigalioja reikalavimas užsieniečiams klientus aptarnauti lietuvių kalba
Prekes parduodantys ar teikiantys paslaugas užsieniečiai privalės užtikrinti gyventojų aptarnavimą valstybine kalba ne žemesniu kaip baziniu – A1 – kalbos mokėjimo lygiu.
Tai reiškia, jog užsieniečiai turės gebėti suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, sugebėti prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimus, pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi, ir atsakyti į tokius pat klausimus.
Tokiu lygiu kalbą mokėti turės ir užsieniečiai, turintys leidimą dirbti sezoninį darbą Lietuvoje, kurie parduoda prekes ar teikia paslaugas.
Šis reikalavimas bus taikomas dvejus metus nuo tos dienos, kai užsieniečiui pirmą kartą išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvoje.
Praėjus dvejiems metams, norintis dirbti užsienietis turėtų mokėti valstybinę kalbą mažiausiai A2 lygiu.
Griežtės bausmės kontrabandą gabenantiems pavojingu būdu
Įsigalioja Baudžiamojo kodekso pataisos, numatančios, jog už kontrabandos gabenimą pavojingu būdu nebelieka piniginių baudų – bus taikoma tik baudžiamoji atsakomybė ir grės įkalinimas.
Tas, kas per Lietuvos valstybės sieną gabendamas bet kokią kontrabandą, sukėlė realią grėsmę žmogaus gyvybei ar sveikatai, svarbios įmonės veiklai arba sutrikdė saugų transporto eismą, padarė didelę turtinę žalą, bus baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
Tokia pati bausmė grės už akcizinių prekių laikymą, gabenimą, siuntimą, realizavimą, jeigu tai sukėlė realią grėsmę žmogaus gyvybei ar sveikatai, svarbios įmonės veiklai, sutrikdė saugų transporto eismą, padarė didelę turtinę žalą, taip pat už radioaktyviųjų medžiagų gabenimą.
Tuo metu už ginklų ar šaudmenų gabenimą grės iki dešimties metų, už narkotikus – iki 12 metų kalėjimo.
Nuo trejų iki aštuonerių metų laisvės atėmimu bus baudžiami bet kokios transporto rūšies veiklą sutrikdę asmenys, neteisėtai naudodami valdomas ar nevaldomas priemones.
Už transporto veiklos sutrikdymą bet kokiomis priemonėmis asmenys bus baudžiami laisvės atėmimu nuo trejų iki aštuonerių metų. Griežčiausios sankcijos taikomos už tragiškas pasekmes sukėlusius incidentus naudojant neteisėtus objektus. Jei dėl tokių veiksmų žūsta du ar daugiau asmenų, kaltininkams grės įkalinimas nuo aštuonerių metų iki gyvos galvos.
Nepanaudotos atostogos
Nuo sausio 1 dienos darbuotojai, turėję nepanaudotų atostogų už 2021–2022 metus ir jų nepanaudoję iki 2025 metų gruodžio 31-osios, jas praranda, išskyrus atvejus, kai jomis negalėjo pasinaudoti dėl objektyvių aplinkybių, pavyzdžiui, dėl darbdavio veiksmų, ilgalaikio nedarbingumo, vaiko priežiūros atostogų ar kitų svarbių priežasčių.
Pas šeimos gydytojus bus atliekama daugiau tyrimų
Šeimos gydytojai galės skirti ir atlikti daugiau laboratorinių bei greitųjų tyrimų.
Į šeimos gydytojo komandos tyrimų sąrašą įtraukti vitamino B12 ir folio rūgšties, vitamino D bei skydliaukės funkcijos tyrimai.
Taip pat įtrauktas Helicobacter pylori antigeno testas, greitieji rota, adeno ir noro virusų testai, mikrobiologiniai pasėliai iš išmatų, žaizdų, gerklės, nosiaryklės, ausų išskyrų. Šeimos gydytojai galės plačiau taikyti ir natriuretinio peptido tyrimą.
Tyrimus šeimos gydytojas pacientui galės skirti tik esant konkrečioms medicininėms indikacijoms.
Nuo 2026-ųjų plečiamas ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetuose atliekamų tyrimų sąrašas.
Preliminariais Valstybinės ligonių kasos skaičiavimais, visiems naujiems tyrimams ir tiems, kurių skyrimo sąlygos praplečiamos, per metus prireiks per 7 mln. eurų fondo lėšų.
Nebelieka vairavimo egzaminų rusų kalba
Iki Naujųjų vairavimo teorijos egzaminą laikyti lietuvių, anglų ir rusų kalbomis galėję būsimieji vairuotojai nuo šiol turės rinktis lietuvių arba kitą ES oficialią kalbą (anglų, lenkų, ispanų, prancūzų).
Tuo metu praktikos egzaminas ir toliau bus laikomas tik valstybine kalba, jos nemokantys galės dalyvauti su vertėju, verčiančiu į bet kurią oficialią ES kalbą.
Ši tvarka turėjo įsigalioti nuo 2025-ųjų, vis tik vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius argumentuodamas, jog jai nespėta tinkamai pasiruošti, nusprendė pakeitimus atidėti metams.
Kelių eismo taisyklių pakeitimai
Visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalės dėvėti šalmą. Jeigu mikrojudumo priemonė, pavyzdžiui, paspirtukas ar dviratis yra nuomojamas, šalmą privalės suteikti jos nuomotojas.
Iki šiol dviratininko, riedlentininko, paspirtukininko ar motociklininko šalmas buvo privalomas tik asmenims iki 18 metų ir tiems, kurie juda važiuojamąja kelio dalimi.
Kaip ir anksčiau, važiuoti bus leidžiama tik tvarkingą stabdį ir garso signalą, baltos šviesos žibintą priekyje ir raudonos šviesos žibintą gale, taip pat iš abiejų šonų oranžinius šviesą atspindinčius elementus turinčia elektrine mikrojudumo priemone.
Judėdami važiuojamąja kelio dalimi, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba užtikrinti, kad priemonės priekyje degtų baltos šviesos, o gale – raudonos šviesos žibintas.
Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais yra privaloma, priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas.
