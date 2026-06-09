Paauglių tėvams – papildomi mamadieniai ir tėvadieniai

Seimas antradienį po svarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotoms Darbo kodekso pataisoms. Už balsavo 55 Seimo nariai prieš buvo 8, o 21 susilaikė. Galutinai Seimas apsispręs iki liepos.
„Sistema veikia ir kaštai nėra dideli. Šis laikas nėra tik papildomai laisva diena“, – sakė socialdemokratė Jurgita Šukevičienė.
Liberalas Eugenijus Gentvilas teigė abejojantis, kad pataisos išspręs demografines problemas. Jo teigimu, ignoruojama darbdavių nuomonė, kad nereikia didinti vaikų amžiaus ribos.
Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė BNS anksčiau teigė tokios iniciatyvos nepalaikanti. Jos teigimu, šiuo metu nėra informacijos, ar ši priemonė apskritai pasiteisina.
Anot verslo atstovės, mamadienių ir tėvadienių reikia mažus vaikus auginantiems tėvams, nes dažniau reikia vežti vaikus pas gydytojus, tačiau ji nemato argumentų dėl paauglių ir vyresnių vaikų.
Dabar šeimai auginant vieną vaiką iki 12 metų tėvams priklauso vienas laisvadienis per tris mėnesius, du vaikus – vienas per mėnesį, o tris – dvi dienos per mėnesį.
Už mamadienius ir tėvadienius mokamas vidutinis darbo užmokestis. Šios laisvos dienos tėvams nesikaupia ir užmokestis už jas nėra kompensuojamas. Jeigu laisvadieniai neišnaudojami, jie tiesiog dingsta, pinigai už juos nėra išmokami.
Darbdavys privalo suteikti šį laisvadienį, tačiau kurią konkrečiai dieną, yra darbuotojo ir darbdavio susitarimo reikalas.
Naujausi komentarai