Pajamos iš šios žemės pardavimo pernai augo iki 53 mln. eurų

32,2 mln. eurų pervesta į valstybės, o 21,1 mln. eurų – į savivaldybių biudžetus, skelbia Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT).
„2025 metais įveiklinome beveik 22,5 tūkst. hektarų valstybinės žemės. Tai beveik 3 tūkst. hektarų daugiau nei 2024 metais. Tokių rezultatų pavyko pasiekti intensyviai dirbant su savivaldybėmis, kurios patikėjimo teise valdo valstybinę žemę miestuose ir miesteliuose, pavyzdžiui, organizuojant žemės pardavimo aukcionus“, – pranešime sakė NŽT Žemės tvarkymo ir administravimo veiklos koordinavimo skyriaus vedėja Gabrielė Valentaitė.
Pasak jos, savivaldybių biudžetų įplaukos iš valstybinės žemės pernai buvo 32 proc. didesnės nei 2024 metais.
2025 metais žemės reformos žemėtvarkos projektuose buvo suprojektuota ir patvirtinta 17,1 tūkst. naujų valstybinės žemės sklypų, o neįregistruotos tokios žemės plotas per metus sumažėjo 32,6 tūkst. ha iki 547,8 tūkst. ha.
