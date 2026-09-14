Palaimino: ekstremalių situacijų metu bus galima skubiai pasitelkti ES įmonių pagalbą

Seime skubos tvarka svarstomoms Energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms, parengtoms po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkst. vartotojų, abu komitetai pirmadienį pritarė bendru sutarimu.
Energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas ir pataisų iniciatorius, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Algirdas Butkevičius sako, kad tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams.
„Jeigu norime dabar pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, kad padėtų likviduoti tuos visus elektros energijos padarinius po audros, mes praktiškai turėtume organizuoti viešųjų pirkimų konkursą Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje (tų šalių tiekėjams – BNS), užtrunka praktiškai mėnesį ir ilgiau ta procedūra, o dabar jau viešųjų pirkimų konkursų nebereiktų organizuoti“, – po komiteto posėdžio BNS pirmadienį sakė A. Butkevičius.
„Šitas įstatymas, aš manau, jau turėjo būti priimtas po 2024 metų įvykusios audros, kada 160 tūkst. elektros vartotojų neteko kuriam laikui elektros“, – pridūrė jis.
Energetikos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė sakė taip pat tikino, kad tokios pataisos yra būtinos.
„Projektas tikrai yra reikalingas, ypatingai po audros matome poreikį turėti bendradarbiavimo sutartis ir galėti pasitelkti užsienio kolegas, kad padėtų vykdyti tam tikras paslaugas“, – Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto posėdyje sakė E. Radišauskienė.
Kai kuriems politikams abejojus siūlomų pakeitimų teisėtumu, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Viešųjų pirkimų politikos skyriaus vedėja Dovilė Šacikauskė posėdyje pabrėžė, kad jie atitinka Europos Sąjungos teisę.
Kaip rašė BNS, jei pakeitimai bus priimti, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ar kiti operatoriai galės pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą sudarant tarpusavio pagalbos sutartis be viešųjų pirkimų.
Pataisas parengusi grupė socialdemokratų ir „Vardan Lietuvos“ parlamentarų pabrėžia, kad Viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybes greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą kuo skubiau yra viešasis interesas.
Iniciatorių teigimu, leisti sparčiau pasitelkti kitų ES šalių energetikos bendroves būtina, nes audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių reiškinių padarinius šalinti vienai ESO ar kitoms įmonėms yra sudėtinga.
Pataisas antradienį svarstys Seimas.
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