Palygino degalų kainas Baltijos šalių sostinėse

Per savaitę degalai Taline ir Vilniuje pabrango, o Rygoje – atpigo.
Taline 95 markės benzino kaina per savaitę pakilo 12 centų, 98 markės benzino – 9,1 cento, o dyzelino – 17 centų. Rygoje benzinas atpigo 12 centų, o dyzelinas – 11 centų. Vilniuje visų rūšių degalų kainos pakilo 6 centais.
Penktadienį 95 markės benzinas Estijos sostinėje kainavo vidutiniškai 1,849 euro – 7,5 cento brangiau nei Rygoje ir 5 centais brangiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė 1,880 euro – 3,6 cento daugiau nei Rygoje, bet 1,8 cento mažiau nei Vilniuje.
Dyzelino kaina Taline siekė 1,959 euro – 12,5 cento daugiau nei Rygoje, bet 8 centais mažiau nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas yra informacinio pobūdžio. Degalų kainos gali skirtis priklausomai nuo degalinės.
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