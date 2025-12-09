Parlamentarai padidino pareiginės algos bazinį dydį: opozicija teigia, kad – per mažai

Už tai balsavo 71 parlamentaras, prieš nebuvo, susilaikė 34 politikai.
Bazinis dydis kitąmet augs 12,6 euro arba 0,7 procento.
Šis dydis naudojamas apskaičiuoti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokestį.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės teigimu, šio dydžio augimas palies daugiau kaip 200 tūkst. valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, tarnautojų, pareigūnų, politikų, teisėjų, karių.
Opozicija teigia, kad biudžetininkų algos kitąmet augs per lėtai.
„Alga po šitų sprendimų atrodys labai liūdnai, niekaip šis padidinimas neatitinka ir infliacijos, mes skurdiname viešąjį sektorių ir vargu, ar bus lengva ten pritraukti kompetentingus žmones“, – sakė konservatorius Jurgis Razma.
Įstatymo pakeitimais taip pat nuspręsta nuo 2027 metų pareiginės algos bazinį dydį sutarti nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje atsižvelgiant į vidutinę metinę infliaciją, minimaliosios mėnesio algos dydį, viešojo sektoriaus darbo užmokesčio pokyčius.
Jeigu dėl to nepavyks susitarti, bazinį dydį tvirtins Seimas atsižvelgdamas į Vyriausybės siūlymą.
