Pašiurpino vaizdas: migrantus išnaudoja, o tada pakeičia kitais

„Šiurpi antisanitarija. Pirmas dalykas – 16 asmenų 20–22 kvadratinių metrų patalpoje“, – pasakojo Lietuvos profesinių sąjungų aljanso vadovas Audrius Cuzanauskas.
Paprastai verslas skundžiasi, kad lietuviai nenori dirbti. Tačiau kyla klausimas – kas susiviliotų tokiomis sąlygomis?
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„Tvaikas stovi, patalpa, matosi, neventiliuojama. Matai visus tuos 25 lagaminus, viskas suspausta, o kaip prabanga – vienas mažas mini baro šaldytuvėlis“, – teigė A. Cuzanauskas.
Filipiniečiai dirba autobusų vairuotojais. Jie vežioja turistus užsienyje, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse.
„Turiu keturis vaikus – tris berniukus ir vieną mergaitę“, – pasakojo vienas vairuotojų.
„Čia ir Filipinuose yra didžiulis atlyginimų skirtumas. Be to, noriu padėti savo šeimai“, – sakė kitas filipinietis.
Kai kilo nepasitenkinimas dėl migrantų musulmonų, ir politikai, ir verslas siūlė daugiau darbuotojų atsivežti iš Filipinų – esą jie kultūriškai artimesni.
„Nusamdyti lobistai žviegia, spiegia, kad jiems reikia papildomai 30–40 tūkst. darbuotojų. Tai ir toliau vežkime, išnaudokime žmones, sugrūskime po 16–18 ir laikykime kaip gyvulius. Ar mes save dar kažkiek gerbiame, ar ne?“ – piktinosi A. Cuzanauskas.
Verslui filipiniečiai patrauklūs ir dėl mažesnių atlyginimų.
„Apie 1400 eurų, kažkas tokio. Tai geras atlyginimas“, – sakė vienas filipinietis.
„Aš nenoriu vykti namo, noriu likti čia. Filipinuose turiu paskolą, negaliu grįžti“, – pasakojo kitas vairuotojas.
Šiurpi antisanitarija.
Vaizdą profsąjunga užfiksavo atsitiktinai. Jos atstovai kartu su policija atvyko po to, kai trys filipiniečiai pasiskundė, kad darbdavys paėmė jų skaitmenines vairuotojų korteles ir juos atleido.
„Aš stengiausi dirbti kaip įmanoma geriau“, – sakė vienas atleistų vairuotojų.
LNK žinių komanda nuvyko patikrinti, kokiomis sąlygomis gyvena verslininkų taip trokštami migrantai. Jie įkurdinti netoli oro uosto esančiose administracinėse patalpose. Norint atidaryti langą, teko pastumti dviaukštę lovą.
Viduje matyti asmeniniai migrantų daiktai, skalbiniai. Pastatas aptvertas tvora, pašaliniams patekti į teritoriją nėra paprasta.
„Kol kas vadovo šiandien neturime. Išvykęs“, – atsakė darbuotojas.
Po keliolikos minučių filipiniečius samdančios įmonės „Ollex“ vadovas vis dėlto atsirado.
„Vakar, kai buvo nufilmuota, kad ten yra 16 žmonių, jų iš tikrųjų tiek nebuvo“, – tikino „Ollex“ vadovas Edvinas Radionovas.
Įmonės vadovas sako, kad ne viskas yra taip blogai, kaip atrodo.
„Kai jie grįžo, nutarė čia pernakvoti ir viskas. Kai laukė dokumentų, jie miegojo dviviečiuose kambariuose“, – aiškino E. Radionovas.
„Pastaruoju metu čia esame maždaug aštuoniese“, – pasakojo vienas filipinietis.
Anot vadovo, migrantai šiose patalpose ne gyvena, o tik ilsisi.
„Čia yra padaryti poilsio kambariai. Tiesiog kai kas persinešė lovas iš vieno kambario į kitą, todėl taip baisiai ir atrodo“, – tvirtino E. Radionovas.
Pasak vadovo, autobusų vairuotojai čia lieka vos vienai ar dviem dienoms.
„Atvykau čia prieš savaitę, rugpjūčio 21-ąją“, – sakė vienas vairuotojų.
Anot Migracijos departamento, paprastai užsienietis turi įrodyti, kad Lietuvoje gyvens ne mažesniame nei 7 kvadratinių metrų plote. Tačiau tarptautinių maršrutų vilkikų ar autobusų vairuotojams taikoma išimtis.
„Šiuo atveju atsakomybė dėl pasikviestų užsieniečių orių, patikimų ir tinkamų darbo sąlygų tenka darbdaviams. Valstybinė darbo inspekcija turėtų patikrinti tas sąlygas“, – aiškino Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė.
Tai ir toliau vežkime, išnaudokime žmones, sugrūskime po 16–18 ir laikykime kaip gyvulius.
Valstybinė darbo inspekcija sako, kad šiuo atveju gali būti pažeidžiamos jau ne tik darbo, bet ir žmogaus teisės.
Tačiau „Ollex“ vadovas ginasi, kad didžioji dalis migrantų darbo sąlygomis patenkinti. O tris pasiskundusius vairuotojus esą atleido dėl keleivių saugumo.
„Tų vairuotojų jūs sutikti kelyje nenorėtumėte“, – teigė E. Radionovas.
Vienam iš filipiniečių vairuojant autobusą kilo pavojinga situacija kelyje, tačiau galimos nelaimės pavyko išvengti įsikišus keleiviui.
„Didžioji dalis, kaip ir lietuviai, yra geri vairuotojai. Mes samdome lietuvius, jų paprasčiausiai neužtenka“, – pridūrė E. Rdionovas.
Anot Migracijos departamento, šiuo metu Lietuvoje teisėtai gyvena apie 5300 filipiniečių.
(be temos)
(be temos)