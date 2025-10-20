Paskelbė, kada bus baigta tiesti „Via Baltica“ atkarpa iki Latvijos

„Via Baltica“ iki Latvijos sienos bus baigta iki 2033-ųjų metų, pagal planą“, – žurnalistams Kalvarijų rajone „Via Baltica“ atkarpos iki Lenkijos atidarymo metu sakė J. Taminskas.
Anot jo, baigus projektavimo darbus bei išpirkus žemės sklypus, ruožo statyba galėtų prasidėti 2030 metais.
Paklaustas, kiek galėtų kainuoti ruožo tiesimo darbai, ministras sakė, kad tai paaiškės vėliau.
Pasak jo, projektas bus finansuojamas tiek valstybės biudžeto, tiek Europos Sąjungos 2028–2034 metų biudžeto lėšomis.
„Kada pabaigsime, tada bus aišku, kiek kainavo, nes skaičiai ir reikalingos sumos kinta. Yra infliacija, yra kiti aspektai visi, geopolitinė situacija, kas irgi koreguoja tam tikrus techninius aspektus“, – teigė ministras.
Pirmadienį Lietuvos ir Lenkijos prezidentai atidarė paskutinį 12 kilometrų abi šalis jungiantį atnaujintą tarptautinės automagistralės „Via Baltica“ ruožą Kaunas–Marijampolė–Suvalkai.
Jį už 154,7 mln. eurų (be PVM) rekonstravo kelių ir tiltų bei kitos infrastruktūros statybos bendrovė „Kauno tiltai“.
„Via Baltica“ yra transeuropinio tinklo kelias nuo Varšuvos iki Talino, kurio bendras ilgis – 970 kilometrų, iš jų 269 kilometrai – Lietuvoje.
Pasak valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuvos“, šis kelias svarbus ne tik civiliniams, bet ir karinio mobilumo poreikiams.
