Patarimai, ką reikia žinoti apie NT mokestines vertes

Nuo kada mokėti reikės pagal naujas vertes ir kaip gyventojai galės teikti savo nuomonę bei pastabas vertinant, pasakojo Registrų centro Registrų tvarkymo direktorius Kazys Maksvytis.
– Dar kartą priminkite žmonėms, kaip nekilnojamojo turto vertė, nuo kurios mokėsime mokesčius, ateityje keisis, lyginant su buvusia?
– Turbūt svarbu pažymėti, kad Seimas priėmė Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimus ir nustatė, jog nekilnojamojo turto mokestinė bazė keisis ne kas penkerius metus, o kas trejus metus. Šie pokyčiai įsigalios 2026 metais. Šiais metais vertiname nekilnojamąjį turtą, rengiame ataskaitas, o viešinimas prasidės 2025 metų rugsėjo 22 dieną. Viešinimo metu visuomenė galės susipažinti su šalies vertinimo dokumentais. Pokytis, lyginant su pernai metų vertinimais, yra vidutiniškai apie 9 procentus.
– Devyniais procentais bus brangiau?
– Taip, 9 proc. bus brangiau, lyginant su pernai metų vertinimu.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ar realus scenarijus, kad Registrų centro vertinimas susitapatintų su rinkos kainomis? Atrodo, valstybei tai būtų naudinga, žmogui turbūt nelabai.
– Tobulėjame ir vertė vis labiau artėja prie nekilnojamojo turto rinkos vertės. Nepriklausomi vertintojai jau dabar vis dažniau remiasi vidutine rinkos verte atlikdami individualius vertinimus. Tas intervalas – dvidešimties procentų – išlaikomas, o kokybė bei tikslumas beveik atitinka rinkos vertę. Tačiau noriu pasakyti, kad turbūt neįmanoma pasiekti šimtaprocentinio atitikimo, nes nevertiname individualių turto savybių, tarkime – apdailos, dizaino, laikino pagerinimo, panaudojimo konkretiems tikslams. Tokias savybes įvertina individualūs vertintojai.
– Vertinimas pasirodys jau netrukus. O nuo kada mokesčius žmonės mokės pagal naują vertę?
– Mokesčius mokėsime nuo 2026 metų, nes vertės įsigalios 2026 metų sausio pirmą dieną. Mokesčiai bus mokami pagal naują Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą. Fiziniai asmenys turės sumokėti mokesčius iki 2027 metų vasario 15 dienos, deklaracijas gaus iš VMI.
– Terminas tokiam vertinimui – treji metai?
– Taip, nebe penkerius, o kas trejus metus vertinimas bus peržiūrimas mokesčių tikslais. Registrų centras vertinimą atlieka kasmet, tačiau mokesčių tikslais – kas trejus metus. Per trejus metus nustatoma vidutinė rinkos vertė, kuri bus prilyginama mokestinei vertei.
– Dabar gyventojai galės teikti pastabas. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, jei gyventojui atrodo, kad būstai įvertinti per brangiai, ar bus atsižvelgta?
– Įvertinsime visas pastabas. Ar atsižvelgsime, priklausys nuo to, kiek svarbūs, motyvuoti ir argumentuoti pastebėjimai. Visuomenei būtų naudinga ateiti į mūsų padalinius – galimybė tai padaryti bus 10-tyje pagrindinių Registrų centro apskričių padalinių. Žmonės galės susipažinti tiek bendrai su masinio vertinimo ataskaitomis ir dokumentais, tiek konkrečiai pamatyti, kokią įtaką vertinimas turi konkretaus objekto vertei.
– Kaip pasitikrinti savo turto vertę?
– Viena galimybė – ateiti viešo svarstymo metu, kur specialistai paaiškins ir pakomentuos. Jei tokios galimybės nėra, galima prisijungti prie Registrų centro interneto svetainės ir įvedus objekto, kurio vertę norite sužinoti, unikalų numerį, bus galima pamatyti mokestinę vertę. Jei asmuo neturi unikalaus numerio, vertę galima sužinoti puslapyje įvedus objekto adresą.
– Ar tai mokama paslauga?
– Nemokama.
– Ar pasitikrinti unikalų turto numerį – mokama, ar ne?
– Taip pat nemokama.
