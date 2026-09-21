Pieno rinkoje – kainų pokyčiai

ŽŪDC duomenimis, per mėnesį Lietuvoje supirkta 131,33 tūkst. tonų natūralaus pieno – 1,3 proc. daugiau nei liepą, tačiau 2,4 proc. mažiau nei pernai rugpjūtį.
Stambesni pieno ūkiai, per mėnesį parduodantys 40 ir daugiau tonų žalio pieno, rugpjūtį už toną vidutiniškai gavo 402,90 euro. Pieno supirkimo kaina per mėnesį padidėjo apie 2,5 proc.
Šių ūkių supirkto pieno dalis bendrame pieno supirkime beveik nesikeitė ir sudarė 67,42 proc.
ŽŪDC teigimu, rugpjūtį pieno supirkimo kainos ir supirkimo apimtys, palyginti su ankstesniu mėnesiu, šiek tiek augo, tačiau kainos išliko gerokai mažesnės nei prieš metus.
Tuo metu pieno kokybės rodikliai, palyginti su praėjusių metų rugpjūčiu, pagerėjo – vidutinis supirkto pieno riebumas ir baltymingumas padidėjo.
Anot ŽŪDC, tai rodo didesnę aukštesnės kokybės pieno dalį bendrame supirkime.
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