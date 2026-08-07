Pieno rinkoje – pokyčiai: naudinga ne visiems

Skelbiama, kad kainų indeksas kilo antrą kartą iš eilės. Ankstesniame aukcione jis padidėjo 1,5 proc., o prieš tai mažėjo tris kartus iš eilės.
Naujausios prekybos metu labiausiai pabrango laktozė, kurios kainų indeksas pakilo 4,1 proc. Taip pat čederio sūrio kainų indeksas padidėjo 3,8 proc., nugriebto pieno miltelių – 1,2 proc., mocarelos sūrio – 1 proc., o nenugriebto pieno miltelių – 0,2 proc.
Tuo metu pasukų miltelių kainų indeksas sumažėjo 2,8 proc., sviesto – 2,3 proc., o bevandenių pieno riebalų – 0,8 proc.
GDT duomenimis, aukcione parduota 40,5 tūkst. tonų pieno produktų, o jų vidutinė svertinė kaina siekė 3 778 JAV dolerius už toną.
Europos Komisijos (EK) Pieno rinkos stebėjimo centro išankstiniais duomenimis, birželį vidutinė žaliavinio pieno supirkimo kaina ES sumažėjo 0,7 proc. ir siekė 42,34 euro cento už kilogramą. Tai buvo devintas kainos mažėjimo mėnuo iš eilės.
Nuo praėjusių metų rugsėjo, kai kilogramas žaliavinio pieno vidutiniškai kainavo 53,4 euro cento, supirkimo kaina sumažėjo 20,7 proc.
Pieno supirkimas, EK apžvalgos duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį sparčiai augo Vokietijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Belgijoje ir Lenkijoje.
Apžvalgoje prognozuojama, kad pieno gamyba ES šiemet padidės 1,6 proc., tačiau antroje metų pusėje jos augimas turėtų sulėtėti dėl didėjančių sąnaudų ir jų poveikio ūkių pelningumui.
Taip pat numatoma, jog sūrių gamyba ES šiemet padidės 1,8 proc., o išrūgų – 1,4 proc., nugriebto pieno miltelių gamyba turėtų augti 6,9 proc., o sviesto gamybą skatins didesnė žaliavinio pieno pasiūla.
Tuo metu nenugriebto pieno miltelių gamyba gali sumažėti 3,1 proc., o šviežių pieno produktų – 0,6 proc.
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