2026-01-20 17:12
ELTOS inf.

Pernai vidutinė metinė superkamo natūralaus pieno kaina Lietuvoje siekė 503,1 euro už toną – 14,1 proc. daugiau nei 2024 metais, tačiau nepasiekė visų laikų rekordo, užfiksuoto 2022-aisiais, kai kaina sudarė 507,7 euro.

Pieno supirkimo kaina pernai augo, bet liko žemiau 2022-ųjų rekordo / Freepik.com nuotr.

Pernai gruodį pieno supirkimo kaina, palyginti su lapkričiu, sumažėjo 9,1 proc. ir siekė 431,26 euro už toną, pranešė Žemės ūkio duomenų centras.

Stambiems pieno ūkiams, parduodantiems daugiau kaip 40 tonų pieno per mėnesį, gruodį už žalio natūralaus riebumo pieną mokėta 460,52 euro už toną.

Iš stambių ūkių praėjusį mėnesį gauta per 71 proc. viso Lietuvoje iš ūkių patiekto natūralaus riebumo pieno kiekio.

Europos Komisijos duomenimis, 2025 m. per dvylika mėnesių vidutinė pieno supirkimo kaina Europos Sąjungoje siekė 525,9 euro už toną – 8,6 proc. daugiau nei 2024 m.

Vidutinė Bendrijos ūkininkų gaunama pieno kaina 2025 metais buvo ketvirtadaliu didesnė nei pastarųjų 5 metų vidurkis.

