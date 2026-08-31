Pirmadienį Lietuvoje pigo tik vienos rūšies degalai

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos svyravo nuo 1,89 euro iki 2,19 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,04 euro ir buvo 0,62 proc. mažesnė nei penktadienį (2,05 euro).
Mažiausia dyzelino kaina, siekusi 1,89 euro, buvo „Neste“ tinklo degalinėje Tauragėje, o didžiausia – septyniose „Circle K“ tinklo degalinėse. Pastarosiose litras dyzelino kainavo 2,19 euro.
Benzino kainos pirmadienio rytą degalinėse siekė 1,65–1,91 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,78 euro ir buvo 0,45 proc. didesnė nei penktadienį (1,77 euro).
Pigiausias benzinas buvo „Alauša“ tinklo degalinėje Vilniuje – 1,65 euro, o brangiausias – dviejose „Boost Petrol“ tinklo degalinėse, kur litras šių degalų atsiėjo 1,91 euro.
Tuo metu SND kainos degalinėse svyravo nuo 0,67 euro iki 0,94 euro, o vidutinė dujų kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,49 proc. didesnė nei penktadienį (0,76 euro).
Mažiausia SND kaina fiksuota keturiose „Madalva“ tinklo degalinėse – jose litras dujų kainavo 0,67 euro. Brangiausiai litras dujų pirmadienį kainavo „Tumasa“ degalinėje Mažeikių rajone – 0,94 euro.
Didmeninė benzino kaina rugpjūčio 28 dieną Lietuvoje buvo 1,68 euro, dyzelino didmeninė kaina – 1,87 euro.
Brent naftos kaina rinkoje rugpjūčio penktadienį siekė 89,31 JAV dolerio už barelį.
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