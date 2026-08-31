 Po audros Lietuvos ryšys grįžo į įprastą ritmą

Po audros Lietuvos ryšys grįžo į įprastą ritmą

2026-08-31 11:35
BNS inf.

Rugpjūčio 22 dieną praūžus audrai ir dėl jos visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių, Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pirmadienį skelbia, kad operatoriai visiškai atkūrė tinklų veiklą, ryšio paslaugos vartotojams teikiamos įprastu režimu.

<span>Po audros Lietuvos ryšys grįžo į įprastą ritmą</span>
Po audros Lietuvos ryšys grįžo į įprastą ritmą / I. Gelūno / BNS nuotr.

„Po audros Lietuvos ryšys grįžo į įprastą ritmą. Per mažiau nei savaitę operatoriai atkūrė audros pažeistos infrastruktūros veikimą ir sugrąžino ryšio paslaugas gyventojams. Šiandien audros sukeltų ryšio paslaugų sutrikimų nebeliko“, – pranešime teigė RRT tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius.

Penktadienį skelbta, kad tinklų veiklą atkūrė telekomunikacijų bendrovės „Telia“ ir „Tele2“, o iki pirmadienio darbus baigė ir bendrovė „Bitė Lietuva“ – operatorė tarnybą informavo, kad visos jo bazinės stotys veikia ir ji nebeturi paveiktų klientų.

Vis dėlto nos sutrikimų nebeliko, dalis infrastruktūros dar veikia su rezerviniais energijos šaltiniais – generatoriais maitinamos 28 bazinės stotys.

D. Kuliešius praėjusį pirmadienį pranešė, kad iš maždaug 6 tūkst. viso šalies tinklo bazinių stočių neveikė apie 550, o elektroninio ryšio neturėjo apie 66 tūkst. vartotojų: daugiausiai – apie 36 tūkst. – „Tele2“ tinkle, 18 tūkst. – „Bitės“ ir 12 tūkst. – „Telia“.

Šiame straipsnyje:
RRT
mobilusis ryšys
atkurtas ryšys
Bitė
Telia
tele2
ryšio paslaugos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų