„Po audros Lietuvos ryšys grįžo į įprastą ritmą. Per mažiau nei savaitę operatoriai atkūrė audros pažeistos infrastruktūros veikimą ir sugrąžino ryšio paslaugas gyventojams. Šiandien audros sukeltų ryšio paslaugų sutrikimų nebeliko“, – pranešime teigė RRT tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius.
Penktadienį skelbta, kad tinklų veiklą atkūrė telekomunikacijų bendrovės „Telia“ ir „Tele2“, o iki pirmadienio darbus baigė ir bendrovė „Bitė Lietuva“ – operatorė tarnybą informavo, kad visos jo bazinės stotys veikia ir ji nebeturi paveiktų klientų.
Vis dėlto nos sutrikimų nebeliko, dalis infrastruktūros dar veikia su rezerviniais energijos šaltiniais – generatoriais maitinamos 28 bazinės stotys.
D. Kuliešius praėjusį pirmadienį pranešė, kad iš maždaug 6 tūkst. viso šalies tinklo bazinių stočių neveikė apie 550, o elektroninio ryšio neturėjo apie 66 tūkst. vartotojų: daugiausiai – apie 36 tūkst. – „Tele2“ tinkle, 18 tūkst. – „Bitės“ ir 12 tūkst. – „Telia“.
Naujausi komentarai