Po audros praėjo beveik dvi savaitės, o elektros vis dar neturi keli tūkstančiai gyventojų

Ji teigia elektros tiekimą jau atnaujinusi 99 proc. per audrą nukentėjusių klientų.
„Skaičiuojame, kad šiuo metu elektros vis dar neturi 2,5 vartotojų, su kuriais susiekiame asmeniškai. Jeigu ten jau veikia generatorius, tuomet atvežame kuro. Jeigu reikia, klientams pristatome ir generatorių, ir kurą. Mūsų darbuotojai jį pajungia ir parodo žmonėms, kaip saugiai šiuo prietaisu naudotis“, – pranešime teigė ESO atstovė ryšiams su visuomene Rasa Juodkienė.
Pasak jos, likęs vienas labiausiai paveiktų regionų – Utenos, kur sutelktos didžiausios pajėgos – daugiau nei 100 brigadų, atliekančios sudėtingus tinklo remonto darbus. Jos dirba Utenos rajone, Anykščiuose bei aplinkiniuose kaimuose, taip pat Radviliškio, Zarasų rajonuose, Molėtuose ir Visagine.
„ESO šiuo metu sprendžia kiekvieną likusį pavienį elektros tiekimo sutrikimo atvejį individualiai. Bendraujame su klientais, vertiname konkrečią situaciją, aiškinamės, ar objektas gyvenamas, kokios pagalbos reikia ir ar reikalingas generatorius. Ten, kur nuolatinio elektros tiekimo atkūrimas užtrunka, naudojame generatorius bei papildomą jų rezervą, kad klientams užtikrintume laikiną sprendimą“, – aiškino ESO atstovė.
Šiuo metu veikia daugiau nei 400 generatorių, dauguma jų – Utenos regione.
Šalinti likusius sutrikimus padeda ir papildomos brigados iš Latvijos ir kitų Lietuvos regionų, kur elektros tiekimas jau visiškai atkurtas.
ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, o vėliau – iki šios savaitės ketvirtadienio.
Ketvirtadienį prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pareiškė, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė.
Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad beveik prieš šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei ESO išaugo apie 1 mln. eurų ir sieks apie 18 mln. eurų, tačiau ir šis skaičius nėra galutinis. Vien tinklo atstatymui reikės apie 10 mln. eurų.
Kaip rašė BNS, per rugpjūčio 22 dieną siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
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