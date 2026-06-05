Po ilgiau nei septynis mėnesius trukusio kainų mažėjimo ES pieno sektorius stabilizuojasi

Pasak AHDB analitikų, pieno produktų kainų dinamika rodo, kad rinka pasiekė žemiausią tašką, todėl tikėtina, jog ši tendencija pamažu persikels ir į žaliavinio pieno rinką.
Pieno rinkos stebėsenos centro (MMO) duomenimis, balandžio mėnesį vidutinė žaliavinio pieno kaina ES sumažėjo 0,3 proc. Kainos augo tik septyniose valstybėse narėse – Lietuvoje, Belgijoje, Danijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Austrijoje ir Lenkijoje.
Komisija prognozuoja, kad 2026 m. ES pieno gamyba padidės 0,2 proc. ir sieks 158,3 mln. tonų. Teigiama, kad pirmąjį metų pusmetį augimą turėtų palaikyti geri metų pradžios rezultatai, nors antroje metų pusėje kai kuriose šalyse numatomas gamybos mažėjimas.
Nepaisant augančios gamybos, pieninių karvių banda gali mažėti. Prognozuojama, kad šiais metais ji sumažės 0,9 proc. iki 18,6 mln. gyvulių, tačiau vidutinis primilžis iš vienos karvės turėtų padidėti 1,1 proc. ir pasiekti 8 359 kilogramus per metus.
EK didesnį produktyvumą sieja su palankiomis oro sąlygomis, gera ganyklų būkle, aukštos kokybės pašarais bei atsigaunančiais reprodukcijos rodikliais po gyvūnų ligų protrūkių kai kuriose pagrindinėse pieno gamybos šalyse.
Tuo metu AHDB pažymi, kad perdirbimo sektorius ir toliau orientuojasi į didesnės pridėtinės vertės produktus. Numatoma, kad sūrių gamyba šiemet turėtų pasiekti 11,46 mln. tonų ir būti 1,9 proc. didesnė nei pernai, nugriebto pieno miltelių gamyba išaugs 4,3 proc. iki 1,55 mln. tonų, išrūgų ir sviesto gamybos apimtys turėtų išlikti stabilios, o nenugriebto pieno miltelių gamyba toliau mažės.
AHDB teigimu, didžiausias augimas numatomas sūrių eksporte – jis turėtų padidėti 1,7 proc. ir siekti 1,42 mln. tonų. Taip pat prognozuojamas išrūgų, sviesto ir nugriebto pieno miltelių eksporto augimas, o nenugriebto pieno miltelių eksportas toliau mažės.
Vis dėlto EK nurodo, kad pieno sektoriaus perspektyvas gali paveikti geopolitiniai ir ekonominiai veiksniai, įskaitant konfliktus Artimuosiuose Rytuose, prekybos ginčus, darbo jėgos trūkumą bei gyvūnų ligų protrūkių riziką.
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