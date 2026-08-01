Pradinio įnašo reikalavimas pirmam būstui mažėja nuo 15 iki 10 proc.

LB akcentuoja, kad galimybė skolintis su 10 proc. pradiniu įnašu nereiškia, kad toks įnašas bus taikomas visiems pirmą būstą įsigyjantiems gyventojams. Atsižvelgusi į konkretaus kliento finansinę situaciją ir įsigyjamą būstą, sprendimą dėl pradinio įnašo dydžio kiekvienu atveju priims paskolą suteikianti kredito įstaiga.
Centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus yra sakęs, kad pirmojo būsto paskolos yra mažiau rizikingos, nes žmonės nori išsaugoti savo namus, „todėl tikslinga sumažinti pradinio įnašo reikalavimą“. Be to, jo vertinimu, pastaruoju metu būstas sparčiai brango, todėl sukaupti 15 proc. įnašą sunku „net ir finansiškai pajėgiems pirkėjams“.
10 proc. įnašas galės būti taikomas, kai būsto pirkėjas per pastaruosius penkerius metus neturėjo nuosavo nekilnojamojo turto (NT).
Imant paskolą antram ar paskesniam būstui, paliekamas 30 proc. pradinio įnašo reikalavimas, tačiau bus leidžiama skolintis ir turint 15 proc. įnašą, jei žmogus yra grąžinęs daugiau nei pusę kiekvienos jau paimtos būsto paskolos sumos.
Be to, keičiamas paskolos įmokų ir pajamų santykio vertinimas. Vietoj iki šiol taikyto dviejų ribojimų derinio bus taikomas vienas reikalavimas – paskolos įmoka negalės būti didesnė kaip 50 proc. pajamų, vertinant paskolos tvarkymo galimybes su ne mažesne kaip 6 proc. palūkanų norma.
LB teigimu, toks pakeitimas užtikrins didesnį skolininkų atsparumą galimam palūkanų normų augimui ir tolygesnį šio reikalavimo poveikį visame palūkanų normų cikle.
Nuo 2011 metų Atsakingo skolinimo nuostatai buvo koreguojami 2015 ir 2021 metais.
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