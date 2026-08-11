Praėjusią savaitę elektros energijos kaina Lietuvoje didėjo

Bendrovės duomenimis, Latvijoje elektros kaina praėjusią savaitę buvo tokia pati kaip Lietuvoje, o Estijoje ji sumažėjo 4 proc. iki 23,59 euro už MWh.
„Žemą elektros kainų lygį praėjusią savaitę daugiausia palaikė išaugusi vėjo elektrinių gamyba – visame „Nord Pool“ regione ji padidėjo 19 proc. Vis dėlto kainoms mažėti labiau neleido išaugęs elektros vartojimas. Lietuvoje kaina padidėjo tik nežymiai, o skirtumams tarp Baltijos šalių įtakos turėjo riboti tarpvalstybinių jungčių pralaidumai“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ Verslo sprendimų departamento vadovas Mantas Masalskis.
Skelbiama, kad bendras elektros energijos suvartojimas Baltijos šalyse praėjusią savaitę padidėjo 3 proc. iki 480 gigavatvalandžių (GWh). Lietuvoje per savaitę iš viso suvartota 220 GWh elektros – 1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Taip pat Latvijoje vartojimas augo 6 proc. iki 134 GWh, o Estijoje – 5 proc. iki 126 GWh.
Tuo metu elektros energijos gamyba Baltijos šalyse sumažėjo 6 proc. ir siekė 335 GWh. Lietuvoje pagaminta 171 GWh elektros – 13 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. Latvijoje gamyba sumažėjo 2 proc. iki 81 GWh, o Estijoje ji augo 7 proc. iki 83 GWh.
„Elektrum Lietuva“ duomenimis, per savaitę Lietuva pasigamino 78 proc. suvartotos elektros energijos. Taip pat Latvijoje šis rodiklis siekė 60 proc., o Estijoje – 66 proc. Iš viso Baltijos šalys pasigamino 70 proc. regione suvartotos elektros energijos.
„Nord Pool“ regione elektros energijos suvartojimas siekė 6 702 GWh, o gamyba – 7 143 GWh. Fiksuota, kad saulės elektrinių gamyba regione per savaitę sumažėjo 10 proc., o vėjo elektrinių gamyba padidėjo 19 proc.
Baltijos šalyse saulės elektrinių gamyba praėjusią savaitę augo 9 proc., tačiau vėjo elektrinių gamyba sumažėjo 13 proc. Tuo metu Šiaurės šalių atominių elektrinių prieinamumas sumažėjo 3 proc. ir siekė 70 proc., nurodo bendrovė.
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