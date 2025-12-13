 Praėjusios kadencijos metu 120 verslų ir organizacijų siekė daryti įtaką miškų politikai

2025-12-13 21:11
ELTOS inf.

Praėjusios kadencijos metu beveik 120 juridinių ir fizinių asmenų  bandė daryti įtaką su miškų politika susijusiems sprendimams, rodo „Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) tyrimas.

Praėjusios kadencijos metu 120 verslų ir organizacijų siekė daryti įtaką miškų politikai / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Tyrimo duomenimis, dažniausiai įtaką darė medienos pramonės ir aplinkosaugos atstovai – kas trečias atstovavo medienos pramonei, o kas ketvirtas – aplinkosaugos interesams.

Daugumą asmenų pavyko identifikuoti  iš Seimo narių darbotvarkių ir pasiūlymų Miškų įstatymo projektams.

Anot tyrimo, susitikimų tikslai buvo nurodyti tik 3 iš 162 Seimo narių darbotvarkių, kuriose buvo klausimai, susiję su miškų politika. Tuo metu 35 lobistinės veiklos deklaracijos taip pat neatskleidė detalesnių tikslų.

Įtaką siekė daryti 43 verslai ir verslo asociacijos, 23 nevyriausybinės organizacijos ir 20 kitų ne pelno siekiančių organizacijų.

