Pranešė, kiek ESO klientų po audros dar neturi elektros

Rasa Juodkienė pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97 proc. klientų.
„97 proc. klientų esame atstatę (elektros tiekimą – BNS). 8 tūkst. dar neturi (elektros – BNS), iš jų nemaža dalis yra negyvenama – tai yra sodai, sodybos, kurios yra labai arba išvis negyvenamos, garažai ir kiti panašūs objektai“, – BNS sakė R. Juodkienė.
Kaip rašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos, ketvirtadienio.
ESO vadovas Renaldas Radvila pirmadienį teigė, kad elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto bei pažeidimų tipų.
Finansų ministras Taurimas Valys antradienį teigė, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 mln. eurų.
Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 mln. eurų, dar apie 5 mln. eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 mln. eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas.
Kaip rašė BNS, dėl audros padarinių, kai praėjus daugiau nei savaitei dalis vartotojų vis dar neturi elektros, T. Valys pirmadienį teigė, kad bus vertinama valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupė“ ir jos antrinės įmonės ESO vadovų atsakomybė.
Kaip rašė BNS, per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar keturi buvo sužeisti, elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkst. vartotojų.
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