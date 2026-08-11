Premjeras apie „artėjantį“ susitarimą: ir prezidentas, ir Sinkevičius nori to paties

„Laikomės to principo, kurį išsakiau, ir šiandien buvo pakartotas mano bendraujant su prezidentu, kad nereikia konkurencijos, reikia kooperacijos. Galima tuos pačius klausimus spręsti per Vyriausybę, per parlamentą, per prezidento iniciatyvą“, – žurnalistams antradienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sakė Mindaugas Sinkevičius.
„Sprendimai turi eigą, priklausomai nuo to, kas juos pateikia. Kaip prezidentas nori, kad Lietuvos pensininkai didesnes pensijas gautų, taip ir Sinkevičius nori, kad gautų“, – pridūrė jis.
Pasak premjero, „artėjama prie susitarimo“ dėl „Sodros“ perviršio skyrimo didinti pensijas.
„Ar labai didelis skirtumas, kas pateikia – ar prezidentas, ar Vyriausybė? Kai kam gal atrodo, kad autorystė yra labai svarbi, man asmeniškai svarbus yra rezultatas“, – sakė M. Sinkevičius, paklaustas, kaip jaučiasi dėl to, kad prezidento ir premjero nuomonės kai kuriais klausimais išsiskiria.
Kaip rašė BNS, Prezidentūra liepos pabaigoje darkart paragino Vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį „Sodros“ biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui.
Prezidento iniciatyva Seime yra įveikusi pateikimo stadiją, tačiau Vyriausybė iki šiol nėra pateikusi išvados.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė pirmadienį sakė, kad ruošiamas planas, kaip artimiausius dvejus metus bus papildomai indeksuojamos pensijos. Pasak jos, 2027 metais jos galėtų didėti vidutiniškai ne mažiau kaip 10 procentų.
M. Sinkevičius liepą teigė, kad Vyriausybė pritaria prezidento siūlymui, tačiau greičiausiai bus siūloma tam skirti mažesnę perviršio dalį – 15 procentų.
Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius praėjusią savaitę tokį siūlymą vadino geru kompromisu.
Savo ruožtu finansų ministras Taurimas Valys teigė negalintis žadėti, kad dalį „Sodros“ biudžeto pertekliaus būtų galima nukreipti pensijoms. Pasak jo, siūlymas būtų įgyvendinamas, jei leis valstybės finansai.
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